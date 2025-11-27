محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الخميس ، حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الأقصر العاشر للشعر العربي، والذي أقيم على مسرح مركز المؤتمرات الدولي بالأقصر، وسط حضور واسع من شعراء ومثقفي مصر، إلى جانب قيادات من دائرة الثقافة بالشارقة.

وحضر الافتتاح كل من سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة،والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نائبًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو،إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران "شخصية العام الثقافية"، والشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر بالأقصر.

ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من الأصوات الشعرية العربية.

وخلال كلمته في الافتتاح، قدّم محافظ الأقصر التهنئة للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الثقافي المرموق في مدينة الأقصر، مدينة التاريخ والحضارة والفنون.

كما عبّر محافظ الأقصر عن اعتزازه باختيار الأقصر محطة أساسية لاحتضان هذا المهرجان سنويًا، مؤكدًا أنه بات منصة مضيئة تجمع الشعراء والمبدعين من مختلف أرجاء الوطن العربي.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير إلى إمارة الشارقة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الكبير للمشروعات الثقافية في الوطن العربي، وخاصة رعايته الكريمة لبيوت الشعر، ومن بينها بيت الشعر بالأقصر الذي أصبح منارة للإبداع وملتقى للمواهب الجديدة.

كما حيّا الجهود المتميزة التي يبذلها فريق بيت الشعر بالأقصر في خدمة الحركة الثقافية ونشر روح الجمال والمعرفة بين أبناء المجتمع.

وأكد محافظ الأقصر في كلمته أن الكلمة الصادقة والفن الرفيع والشعر الجميل عناصر أساسية في بناء الإنسان وتقدم المجتمع، وأن الإبداع ليس ترفًا بل طاقة نور تُنير العقول وتعزز الانتماء وتبني جسور المودة والتفاهم بين الشعوب.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم شخصية العام الثقافية الأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، كما تم إهداء درع بيت الشعر إلى محافظ الأقصر تقديرًا لدعمه المتواصل للفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة ، وعددًا من الشخصيات المؤثرة.