بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

الانفلونزا الجديدة
الانفلونزا الجديدة
عبد العزيز جمال

الإنفلونزا الموسمية 2025 .. حذرت وزارة الصحة من انتشار الإنفلونزا الموسمية حاليا بشكل كبير خاصة مع موسم الشتاء ، حيث تزايدت معدلات الإصابة بنزلات برد حادة خاصة بين الأطفال في المدارس، ونفت الصحة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر ، وأن الحالة السائدة ماهي إلا الإنفلونزا الموسمية التي تعود بقوة وشراسة هذا العام.

أعراض الإنفلونزا الجديدة 

تتمثل أعراض الإنفلونزا الموسمية في ظهور مفاجئ للحمى، السعال، التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، آلام العضلات والجسم، الصداع، والإرهاق الشديد. 
‎قد يصاب البعض بالقيء والإسهال أيضاً، وتختلف حدة الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وتظهر عادة بشكل مفاجئ بعد يومين من الإصابة بالفيروس. 
 

البرد والانفلونزا

‎ أعراض الإنفلونزا الموسمية

* ارتفاع في درجة الحرارة.
* سُعال جاف، يمكن أن يمتد إلى أسبوعين.
* صداع.
* آلام في عضلات الجسم و توعك.
* احتقان الحلق.
* سيلان الأنف.

ما علاج الإنفلونزا الموسمية؟

لا تحتاج الإنفلونزا الموسمية عادةً إلى سلسلة من العلاجات، فقط يحتاج الجسم إلى:
* تناول كميات وفيرة من السوائل والمياه للحفاظ على الجسم من الجفاف.
* الحصول على قسط وفير من النوم والراحة لمساعدة جهازك المناعي على محاربة الفيروس.
* استخدام البخاخات التي تحتوي على ماء البحر في تخفيف احتقان الأنف إذا وُجد.
 

نصائح تساعدك في منع نزلات البرد والانفلونزا الشتوية

‎مضاعفات الإنفلونزا الموسمية

رغم أن معظم حالات الإنفلونزا الموسمية تمر بسلام، إلا أن إهمال العلاج أو ضعف جهاز المناعة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل: الالتهاب الرئوي، التهاب الشعب الهوائية، تفاقم أمراض القلب أو الربو، وفي بعض الحالات قد تستدعي الدخول إلى المستشفى. لذلك، من المهم عدم الاستهانة بالأعراض خصوصًا عند الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيف تحمي نفسك من الانفلونزا الموسمية؟ 

* غسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، أو تعقيم الأيدي بالكحول المخصص لذلك.
* عدم لمس الفم والأنف باستخدام الأيدي غير النظيفة.
* تعقيم الأسطح المُستخدمة بكثرة في المنزل أو أماكن العمل بالمطهرات، للقضاء على الفيروس لأنه يستطيع أن يظل على قيد الحياة حتى 48 ساعة.
* إذا كنت تجاور أو مسئول عن رعاية مريض انفلونزا، احرص على ارتداء قناع طبي واقي.
* كن حريصًا على تغطية فمك وأنفك أثناء العطس، ويُفضل العطس في المرفق بدلًا من اليد.
* تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

أرشيفية

