أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية 2025 في جميع المحافظات وأسعار اللقاح

أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية .. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عناوين مكاتب تطعيم الإنفلونزا الموسمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزداد فيه الإقبال على اللقاح للوقاية من نزلات البرد الحادة ومضاعفاتها الخطيرة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن اللقاح متوفر بجميع المكاتب والوحدات الصحية المعتمدة في كل المحافظات، تيسيرًا على المواطنين للحصول عليه في أقرب نقطة طبية تابعة لمحل سكنهم.

واقرأ أيضًا:

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإقبال على تلقي اللقاح يزداد بشكل خاص بين أصحاب الأمراض المزمنة وحساسية الجيوب الأنفية وكبار السن، لما يوفره التطعيم من حماية فعالة ضد مضاعفات الإنفلونزا الموسمية التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر عرضة.

الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة أن هناك فئات محددة تعد الأكثر احتياجًا لتلقي تطعيم الإنفلونزا، من بينها الأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن، والسيدات الحوامل، إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو.

وأضافت الوزارة أن هذه الفئات تواجه خطرًا أكبر عند الإصابة بالإنفلونزا، إذ يمكن أن تتطور الحالة إلى مضاعفات حادة قد تصل إلى الالتهاب الرئوي أو الفشل التنفسي أو حتى الوفاة في بعض الحالات، ولذلك أوصت بشدة بضرورة الحصول على اللقاح الموسمي الذي يرفع مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالعدوى.

وشددت على أن اللقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وأن الخط الساخن 105 متاح لتلقي استفسارات المواطنين حول أماكن التطعيم ومواعيد العمل وكافة المعلومات المتعلقة باللقاح.

خريطة مكاتب تطعيم الإنفلونزا على مستوى الجمهورية

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خريطة شاملة تضم عناوين مكاتب ووحدات تطعيم الإنفلونزا الموسمية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الهدف من نشر هذه الخريطة هو تسهيل وصول المواطنين إلى أقرب مركز أو وحدة صحية من دون عناء البحث، خاصة مع تزايد الطلب على اللقاح في فصل الشتاء.

وأكدت الوزارة أن مكاتب الصحة والوحدات المعتمدة تستقبل المواطنين بشكل يومي خلال ساعات العمل الرسمية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المواطنين أثناء تلقي التطعيم.

خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضحت وزارة الصحة أن خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا بسيطة وتبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مكتب صحة أو وحدة معتمدة في محافظته.

ويُطلب من المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال، ثم دفع قيمة الجرعة التي تتراوح ما بين 260 إلى 274 جنيهًا حسب كل محافظة.

وبيّنت الوزارة أن التطعيم متاح للأطفال من عمر 6 أشهر فما أعلى، وفي حال كانت المرة الأولى لتلقي التطعيم للأطفال، قد يُطلب الحصول على جرعتين بينهما فاصل زمني مدته شهر واحد.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من التطعيم، يتم تسليم المواطن إيصالًا رسميًا أو تسجيلًا موثقًا يفيد تلقي اللقاح، ويُنصح بضرورة الاحتفاظ به لاستخدامه عند الحاجة، كما تُوصي الوزارة بمراجعة أقرب وحدة صحية فورًا في حال ظهور أي أعراض أو مضاعفات بعد التطعيم.

اللقاح متاح وآمن لجميع الفئات

جددت وزارة الصحة تأكيدها على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ومتوافر بكميات مناسبة بجميع المحافظات، داعية المواطنين إلى المبادرة بالحصول عليه قبل ذروة موسم الشتاء.

وأشارت إلى أن التطعيم لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، لكنه يقلل من شدة الأعراض والمضاعفات الخطيرة، ويساهم في تقليل نسب دخول المستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

ودعت الوزارة جميع الفئات، وخاصةً العاملين في القطاعات الطبية والتعليمية، إلى تلقي اللقاح لحماية أنفسهم والمحيطين بهم من خطر العدوى الموسمية التي تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة والمغلقة خلال فصل الشتاء.