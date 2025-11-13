أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية 2025 في جميع المحافظات وأسعار اللقاح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
أخبار البلد

أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية .. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عناوين مكاتب تطعيم الإنفلونزا الموسمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزداد فيه الإقبال على اللقاح للوقاية من نزلات البرد الحادة ومضاعفاتها الخطيرة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن اللقاح متوفر بجميع المكاتب والوحدات الصحية المعتمدة في كل المحافظات، تيسيرًا على المواطنين للحصول عليه في أقرب نقطة طبية تابعة لمحل سكنهم.

الإصابة بـ الإنفلونزا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإقبال على تلقي اللقاح يزداد بشكل خاص بين أصحاب الأمراض المزمنة وحساسية الجيوب الأنفية وكبار السن، لما يوفره التطعيم من حماية فعالة ضد مضاعفات الإنفلونزا الموسمية التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر عرضة.

الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة أن هناك فئات محددة تعد الأكثر احتياجًا لتلقي تطعيم الإنفلونزا، من بينها الأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن، والسيدات الحوامل، إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو.

وأضافت الوزارة أن هذه الفئات تواجه خطرًا أكبر عند الإصابة بالإنفلونزا، إذ يمكن أن تتطور الحالة إلى مضاعفات حادة قد تصل إلى الالتهاب الرئوي أو الفشل التنفسي أو حتى الوفاة في بعض الحالات، ولذلك أوصت بشدة بضرورة الحصول على اللقاح الموسمي الذي يرفع مناعة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالعدوى.

مشروبات تساعد في الوقاية من الإنفلونزا وتعزز المناعة

وشددت على أن اللقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وأن الخط الساخن 105 متاح لتلقي استفسارات المواطنين حول أماكن التطعيم ومواعيد العمل وكافة المعلومات المتعلقة باللقاح.

خريطة مكاتب تطعيم الإنفلونزا على مستوى الجمهورية

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خريطة شاملة تضم عناوين مكاتب ووحدات تطعيم الإنفلونزا الموسمية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الهدف من نشر هذه الخريطة هو تسهيل وصول المواطنين إلى أقرب مركز أو وحدة صحية من دون عناء البحث، خاصة مع تزايد الطلب على اللقاح في فصل الشتاء.

وأكدت الوزارة أن مكاتب الصحة والوحدات المعتمدة تستقبل المواطنين بشكل يومي خلال ساعات العمل الرسمية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المواطنين أثناء تلقي التطعيم.

خطورة نزلات البرد والإنفلونزا لأطفال المدارس

خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضحت وزارة الصحة أن خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا بسيطة وتبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب مكتب صحة أو وحدة معتمدة في محافظته.

ويُطلب من المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال، ثم دفع قيمة الجرعة التي تتراوح ما بين 260 إلى 274 جنيهًا حسب كل محافظة.

وبيّنت الوزارة أن التطعيم متاح للأطفال من عمر 6 أشهر فما أعلى، وفي حال كانت المرة الأولى لتلقي التطعيم للأطفال، قد يُطلب الحصول على جرعتين بينهما فاصل زمني مدته شهر واحد.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من التطعيم، يتم تسليم المواطن إيصالًا رسميًا أو تسجيلًا موثقًا يفيد تلقي اللقاح، ويُنصح بضرورة الاحتفاظ به لاستخدامه عند الحاجة، كما تُوصي الوزارة بمراجعة أقرب وحدة صحية فورًا في حال ظهور أي أعراض أو مضاعفات بعد التطعيم.

علاج الإنفلونزا في البيت

اللقاح متاح وآمن لجميع الفئات

جددت وزارة الصحة تأكيدها على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن ومتوافر بكميات مناسبة بجميع المحافظات، داعية المواطنين إلى المبادرة بالحصول عليه قبل ذروة موسم الشتاء.

وأشارت إلى أن التطعيم لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، لكنه يقلل من شدة الأعراض والمضاعفات الخطيرة، ويساهم في تقليل نسب دخول المستشفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا في الحمل

ودعت الوزارة جميع الفئات، وخاصةً العاملين في القطاعات الطبية والتعليمية، إلى تلقي اللقاح لحماية أنفسهم والمحيطين بهم من خطر العدوى الموسمية التي تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة والمغلقة خلال فصل الشتاء.

تطعيم الإنفلونزا الموسمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية 2025 أماكن تطعيم الإنفلونزا في مصر سعر لقاح الإنفلونزا في مصر مكاتب تطعيم الإنفلونزا جدول تطعيم الإنفلونزا تطعيم الإنفلونزا للأطفال لقاح الإنفلونزا الموسمية وزارة الصحة خطوات الحصول على لقاح الإنفلونزا تطعيم كبار السن ضد الإنفلونزا الوقاية من الإنفلونزا في الشتاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

الطبيب المصاب

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

أرشيفية

مصاريف فريدة السبب..أزمة مدرسة شهيرة تصل لـ جهات التحقيق القضائية

انهيار منزل

مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

