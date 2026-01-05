قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

أطلقت شركة “فاو تويوتا” نسخة عام 2026 المحدثة من سيارتها الكهربائية بالكامل "bZ3"، والتي تأتي لتعيد صياغة مفهوم القيمة مقابل السعر في سوق السيارات النظيفة. 

والمفاجأة المذهلة كانت في السعر الافتتاحي الذي أعلنت عنه الشركة في الصين لفترة محدودة، حيث يبدأ من 93,800 يوان (ما يعادل حوالي 13,400 دولار أمريكي). 

وهو ما يمثل تقريبًا نصف سعر سيارة "تويوتا كورولا" التقليدية في العديد من الأسواق العالمية، رغم امتلاكها تكنولوجيا تفوقها بمراحل.

دمج تقنية "الليدار" لتعزيز القيادة الذاتية

رغم سعرها التنافسي الذي يضعها في الفئة الاقتصادية، لم تتنازل تويوتا عن تزويد "bZ3" موديل 2026 بأحدث تقنيات الأمان، حيث حصلت السيارة على مستشعر “الليدار” المتطور. 

وتعمل هذه التقنية الرادارية على مسح المحيط الخارجي للسيارة بدقة متناهية، مما يحسن من أداء أنظمة المساعدة على القيادة، ويزيد من كفاءة الفرامل الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، ويمنح السيارة قدرات توجيه أكثر ذكاءً وتنبؤًا بالمخاطر مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على الكاميرات فقط.

تحديثات تقنية ومعالجة أسرع في المقصورة

شهدت المقصورة الداخلية لسيارة "bZ3 Smart Home" تحديثات تكنولوجية بارزة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم اليومية، حيث تم تزويدها بشاشة عرض وسطية أكبر حجمًا وأكثر وضوحًا. 

ولضمان سلاسة تشغيل النظام المعلوماتي والترفيهي، قامت تويوتا بترقية قوة المعالجة المركزية، مما أدى إلى استجابة أسرع للأوامر الصوتية واللمسية، وتوفير واجهة مستخدم أكثر ذكاءً تدعم الربط الكامل مع الهواتف الذكية وتطبيقات القيادة الحديثة، مما يجعلها بمثابة منزل ذكي متنقل.

يعود النجاح الكبير لسيارة bZ3 إلى التعاون الاستراتيجي بين تويوتا وشركة "بي واي دي" (BYD) الصينية، حيث تستخدم السيارة بطاريات "Blade" الشهيرة التي تمتاز بالأمان العالي والمدى الطويل. 

هذا التعاون سمح لتويوتا بالاستفادة من سلاسل التوريد الصينية القوية لخفض التكاليف بشكل حاد، مع الحفاظ على بصمة تويوتا في جودة التصنيع وهندسة الهيكل، وهو ما جعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا وتنافسية في السوق الصيني الضخم.

بينما تواصل تويوتا توسيع عائلة سياراتها الكهربائية "bZ" في أمريكا الشمالية وأوروبا، لا تزال سيارة bZ3 حصرية للسوق الصيني حتى الآن، حيث لم تدرجها الشركة ضمن خطط التصدير الرسمية للغرب. 

ويرى المحللون أن وصول هذه السيارة بأسعارها الحالية إلى الأسواق العالمية قد يقلب موازين القوى تمامًا، ويجعل من امتلاك سيارة كهربائية متطورة أمرًا متاحًا للجميع، وليس مجرد رفاهية تقتصر على الفئات المرتفعة، مما يضع ضغوطًا هائلة على المنافسين لخفض أسعارهم.

تويوتا سعر تويوتا bZ3 في الصين سيارات كهربائية رخيصة 2026 أرخص سيارة كهربائية تويوتا مواصفات تويوتا bZ3 أرخص سيارة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

بدء اليوم الثاني من لجان استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية

تسليم كارنيهات العضوية للنواب الجدد مستمر لليوم الثاني بمجلس النواب

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل النواب

الأمانة العامة للبرلمان تستقبل النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد