وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

قام الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة، القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءً لقيم المحبة والتسامح والسلام التى دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف.

وأن وحدة نسيجنا الوطنى هى الداعم الحقيقى لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضارى جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة من الأقباط يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء بجانب إخوانهم المسلمين دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها .

من جانبه أعرب البابا تواضروس الثانى عن إعتزازه وتقديره لرجال القوات المسلحة الذين يمثلون صمام الأمان بما يقدمونه من جهود وتضحيات لحماية مقدرات شعب مصر العظيم , مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس المعنى الحقيقى للتلاحم الوطنى وتؤكد أننا نعيش فى وطن لا يفرق بين أبنائه بل يجمعهم تحت مظلة واحدة من الحب والعمل لرفعة وطننا الغالى .