معترضا على الظروف.. الغندور يطرح سؤالا عن مباراة الزمالك بالكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة اليوم السبت، أمام نظيره أوتوهو، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وعلق الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "توقعاتكم لمباراة الزمالك الساعة ٣ العصر على نجيل صناعي وبعد يومين من مباراة إنبي وبعد رحلة سفر استغرقت اكثر من ١٢ ساعة من بداية الوصول لمطار القاهرة والوصول لفندق الإقامة في الكونغو برازافيل".

المباراة تأتي في إطار سعي الزمالك للوصول إلى نصف النهائي وتحقيق إنجاز جديد على مستوى البطولات القارية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الزمالك وأوتوهو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية. وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي ستوافي الجماهير بتغطية كاملة للمواجهة.

مواجهة الذهاب خارج الديار

يحل الزمالك ضيفًا على فريق أوتوهو، بطل الكونغو برازفيل، على ملعب ألفونس ماسامبا بالعاصمة الكونغولية برازفيل. ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي.

مشوار الزمالك في البطولة

تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت فرق المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز، وزيسكو الزامبي. وشهدت البطولة أداءً مميزًا للفريق الأبيض، الذي تمكن من فرض سيطرته على معظم مباريات دور المجموعات، محققًا النتائج التي أهلته للمواجهة الحالية.