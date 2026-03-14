تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو في الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل المتوقع لمواجهة أوتوهو الكونغولي، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم السبت، وسط طموح الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء الإياب.



الزمالك يتصدر مجموعته ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا على منافسيه في المجموعة، وهو ما يعكس استقرار الفريق وأداءه القوي في البطولة حتى الآن.

ويأمل الجهاز الفني في استمرار الانتصارات وحسم التأهل للدور نصف النهائي، مستفيدًا من جاهزية اللاعبين وروحهم المعنوية العالية.



معتمد جمال يختار تشكيلة الفريق

ينوي معتمد جمال الدفع بالبرازيلي خوان بيزيرا في التشكيلة الأساسية، مستفيدًا من خبرته وقدرته على صناعة الفارق في خط الهجوم.

وفي الدفاع، سيعتمد الفريق على محمد صبحي في حراسة المرمى، مع رباعي الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، ومحمد إبراهيم، لضمان صلابة الخط الخلفي.

وفي خط الوسط، سيقود اللعب كل من محمد السيد، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد، لتوزيع اللعب والمساندة الدفاعية والهجومية.

أما في خط الهجوم، فهناك مفاضلة بين الثلاثي ناصر منسي، سيف الجزيري، وعدي الدباغ، حيث سيختار المدير الفني ثنائي منهم لدعم بيزيرا وإيجاد الحلول أمام دفاع أوتوهو.

طموحات الزمالك أمام أوتوهو

يسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتسهيل مهمة الإياب على ملعبه، والاستفادة من الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم