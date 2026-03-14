سفيرة مصر بالكونغو: الزمالك بدأ التدريب دون راحة.. وننتظر أداءً يحقق طموحات الجماهير

رباب الهواري

أكدت إيمان ياقوت، سفيرة مصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بعثة نادي الزمالك لم تحصل على الوقت الكافي للراحة عقب وصولها إلى الكونغو، في ظل ارتباطات الفريق السريعة قبل خوض المباراة المرتقبة أمام أوتوهو.

وأوضحت السفيرة أن البرنامج الخاص بالفريق كان مزدحمًا منذ لحظة الوصول، حيث توجهت البعثة مباشرة لتنفيذ الترتيبات الرسمية الخاصة بالمباراة.

حضور الاجتماع الفني والتدريب الأول

وأشارت إلى أن الفريق شارك في الاجتماع الفني للمباراة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الكونغو، وهو الاجتماع الذي يتم خلاله الاتفاق على جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء.

وأضافت أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على فترة طويلة للراحة؛ إذ خاض الفريق أول تدريب له في الثانية ظهرًا بتوقيت الكونغو، في إطار الاستعدادات الفنية والبدنية للمواجهة المقبلة.

إقامة قريبة من ملعب المباراة

وكشفت السفيرة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة On Sport أن بعثة الزمالك تقيم في فندق قريب للغاية من ملعب المباراة، مؤكدة أن المسافة بين مقر إقامة الفريق والملعب لا تتجاوز 5 دقائق فقط.

وأوضحت أن هذا الأمر قد يساعد اللاعبين على تجنب الإرهاق الناتج عن التنقلات الطويلة قبل المباراة.

الطقس يمثل تحديًا للاعبين

وأشارت إيمان ياقوت إلى أن الأوضاع بشكل عام جيدة بالنسبة للبعثة المصرية، إلا أن الطقس في الكونغو يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، إلى جانب نسبة رطوبة مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يمثل تحديًا بدنيًا للاعبين خلال المباراة.

وأعربت عن أملها في أن يتأقلم اللاعبون سريعًا مع هذه الظروف وأن يقدموا أداءً قويًا يحقق طموحات الجماهير.

دعم جماهيري مصري منتظر

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري، أوضحت السفيرة أن التوقعات تشير إلى وجود حضور مصري مناسب في مدرجات الملعب، معربة عن أملها في أن يكون الدعم الجماهيري دافعًا قويًا للفريق خلال اللقاء.

ولفتت إلى أن ملعب المباراة ليس كبيرًا، وبالتالي فمن السهل أن يمتلئ بالجماهير، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تمتلك معلومات دقيقة عن السعة الرسمية للملعب أو العدد الإجمالي للمقاعد.

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

طرح البوستر الرسمي لفيلم" برشامة "ل هشام ماجد استعداداً لعرضه في العيد

طرح البوستر الرسمي لفيلم برشامة استعدادا لعرضه في العيد

مسلسل أولاد الراعي

الحلقة 24 .. تصاعد الصراعات بين أولاد الراعي

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب .. ريم مصطفى تواجه الضغوط لحماية شقيقها ومشروعها

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد