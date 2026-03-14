سفيرة مصر بالكونغو: الزمالك بدأ التدريب دون راحة.. وننتظر أداءً يحقق طموحات الجماهير

أكدت إيمان ياقوت، سفيرة مصر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بعثة نادي الزمالك لم تحصل على الوقت الكافي للراحة عقب وصولها إلى الكونغو، في ظل ارتباطات الفريق السريعة قبل خوض المباراة المرتقبة أمام أوتوهو.

وأوضحت السفيرة أن البرنامج الخاص بالفريق كان مزدحمًا منذ لحظة الوصول، حيث توجهت البعثة مباشرة لتنفيذ الترتيبات الرسمية الخاصة بالمباراة.

حضور الاجتماع الفني والتدريب الأول

وأشارت إلى أن الفريق شارك في الاجتماع الفني للمباراة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الكونغو، وهو الاجتماع الذي يتم خلاله الاتفاق على جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء.

وأضافت أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على فترة طويلة للراحة؛ إذ خاض الفريق أول تدريب له في الثانية ظهرًا بتوقيت الكونغو، في إطار الاستعدادات الفنية والبدنية للمواجهة المقبلة.

إقامة قريبة من ملعب المباراة

وكشفت السفيرة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة On Sport أن بعثة الزمالك تقيم في فندق قريب للغاية من ملعب المباراة، مؤكدة أن المسافة بين مقر إقامة الفريق والملعب لا تتجاوز 5 دقائق فقط.

وأوضحت أن هذا الأمر قد يساعد اللاعبين على تجنب الإرهاق الناتج عن التنقلات الطويلة قبل المباراة.

الطقس يمثل تحديًا للاعبين

وأشارت إيمان ياقوت إلى أن الأوضاع بشكل عام جيدة بالنسبة للبعثة المصرية، إلا أن الطقس في الكونغو يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، إلى جانب نسبة رطوبة مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يمثل تحديًا بدنيًا للاعبين خلال المباراة.

وأعربت عن أملها في أن يتأقلم اللاعبون سريعًا مع هذه الظروف وأن يقدموا أداءً قويًا يحقق طموحات الجماهير.

دعم جماهيري مصري منتظر

وفيما يتعلق بالحضور الجماهيري، أوضحت السفيرة أن التوقعات تشير إلى وجود حضور مصري مناسب في مدرجات الملعب، معربة عن أملها في أن يكون الدعم الجماهيري دافعًا قويًا للفريق خلال اللقاء.

ولفتت إلى أن ملعب المباراة ليس كبيرًا، وبالتالي فمن السهل أن يمتلئ بالجماهير، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تمتلك معلومات دقيقة عن السعة الرسمية للملعب أو العدد الإجمالي للمقاعد.