محمد جودة: الموسم الحالي هو الأسوأ في تاريخ الأهلي

قال محمد جودة، نجم الأهلي السابق، إن الموسم الحالي للنادي الأحمر يعد من أسوأ المواسم على المستوى الفني تاريخيا.

وقال محمد جودة خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة الشمس 2: الأهلي هذا الموسم في اسوأ حالاته الفنية لكن رغم ذلك متأخر بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر.

وأضاف: هناك تداخلًا كبيرًا في المناصب الإدارية والفنية داخل النادي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات خلال الفترة المقبلة لتحسين الأداء والعودة للطريق الصحيح.

وأكد محمد جودة أن الأهلي بحاجة إلى تقييم شامل لكل القطاعات الفنية والإدارية، والعمل على تطوير المنظومة بشكل يضمن عودة الفريق إلى مستواه الطبيعي في البطولات المختلفة.