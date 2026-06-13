قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ل مصري في ولاية هامورج الألمانية.. وبيان غامض من الشرطة
اتحاد الكرة يوضح سبب حذف النجوم من قمصان منتخب مصر في كأس العالم
بطول 800 كيلو متر.. مدبولي يتفقد توسعة الطريق الساحلي الدولي
طالبة: امتحان الفيزياء بالثانوية الأزهرية تحت المتوسط وهذا أفضل ما فيه.. فيديو
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير والزراعة بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بالقاهرة الجديدة
نواف سلام: نطالب حزب الله بتنفيذ التزاماته وتغليب مصلحة لبنان
الجيش الأمريكي يؤكد استمرار وجود قواته في الشرق الأوسط والحفاظ على يقظتها
انفراجة وتوقيع وشيك .. كيف يتعامل الأهلي مع ملف تجديد عقدي الشحات وكوكا ؟
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في البحيرة
بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه
أعلى عائد في 2026.. مميزات شهادة الادخار سند الجديدة بعد قرار المركزي
مدبولي يتفقد منتزه إدكو بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني عاجل لوزير التعليم لمنع الغش في الامتحانات

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع الغش بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وعدم تكرار التجاوزات التي شهدتها بعض الامتحانات خلال السنوات الماضية.

وقال النائب إن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة فاصلة في مستقبل مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم، الأمر الذي يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب المجتهدين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا طوال العام الدراسي.

وتساءل النائب عن الإجراءات التنفيذية والفنية التي اتخذتها الوزارة قبل انطلاق الامتحانات لمنع تكرار وقائع الغش وتسريب الأسئلة، وخطة الوزارة للتعامل مع التطور المتسارع في وسائل الغش الإلكتروني التي أصبحت تعتمد على أجهزة وتقنيات حديثة يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.

كما طالب الوزير بتوضيح آليات تأمين اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ومدى جاهزية فرق المتابعة والتفتيش، والإجراءات المتبعة لمنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات الدقيقة والأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في الغش، فضلًا عن آليات التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها أثناء انعقاد اللجان.

وتضمن السؤال استفسارًا حول حجم التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المختصة، لمواجهة الغش الإلكتروني، ورصد الصفحات والحسابات والمجموعات التي تنشط في تداول الأسئلة والإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة المختلفة، خاصة جروبات "تيليجرام" التي ارتبط اسم بعضها خلال السنوات الماضية بمحاولات الغش وتسريب الامتحانات.

كما طالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ما يطلق عليه "لجان الأكابر"، والتي تتردد بشأنها شكاوى ومزاعم تتعلق بوجود تسهيلات أو حالات غش جماعي داخل بعض اللجان، متسائلًا عن خطط الوزارة لضمان خضوع جميع اللجان لنفس مستوى الرقابة والانضباط دون أي استثناءات أو تمييز.

وأكد النائب أشرف سعد سليمان أن أخطر ما يواجه منظومة التعليم هو شعور الطالب المجتهد بأن مجهوده طوال العام يمكن أن يتساوى مع طالب آخر حصل على درجاته من خلال الغش أو التحايل على القواعد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخلق حالة من الإحباط لدى الطلاب الملتزمين ويهدم قيم الاجتهاد والاعتماد على النفس التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.

وأضاف أن تحقيق العدالة بين الطلاب لا يقل أهمية عن نجاح الامتحانات نفسها، لأن أي إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص يمثل ظلمًا مباشرًا للطلاب وأسرهم الذين تحملوا أعباء كبيرة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التعليمية المهمة.

تطبيق العقوبات 

وطالب النائب الوزير بإعلان الإجراءات الرادعة والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق الطلاب أو المراقبين أو أي أطراف يثبت تورطها في وقائع الغش أو تسهيله، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، بما يضمن المساواة الكاملة بين جميع الطلاب ويحفظ حقوق المتفوقين والمجتهدين.

واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن الرأي العام وأولياء الأمور ينتظرون امتحانات منضبطة وعادلة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، وتعيد الثقة في منظومة التقييم، بما يضمن حصول كل طالب على حقه وفقًا لجهده وقدراته بعيدًا عن أي ممارسات غير مشروعة . 

أشرف سعد سليمان مجلس النواب وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

صندوق التكافل : موافقة الخبير الإكتوارى على زيادة الميزة التكافلية

مزاولة المهنة للفريق الطبي

ما هي الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للفريق الطبي ؟

وزير الزراعة

مواجهة تغير المناخ وأزمات الغذاء.. ماذا طلبت مصر في اجتماع بريكس؟

بالصور

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد