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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذيرات عاجلة وإجراءات مشددة.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الثانوية العامة
الثانوية العامة
عادل نصار

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، لطلاب المرحلة النهائية في التعليم الثانوي، وسط حالة من الترقب بين الجميع من الطلاب إلى أولياء الأمور لهذا الحدث الأهم في مشوار كل طالب.

في البداية كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، تفاصيل عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تعتمد على نظام يهدف لتحقيق العدالة للطلاب، موضحًا أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم وفق تقدير نسبي قد يختلف من مصحح لآخر، حيث قد يحصل الطالب على 7 أو 6 درجات من 10.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، خلال برنامج شكل تاني تقديم الإعلامية داليا وفقي على قناة صدى البلد: في حال إعادة التصحيح بواسطة مختص آخر قد تصل الدرجة إلى 9، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع للتقدير الشخصي، لذلك تتيح الوزارة نظام التظلمات بعد إعلان النتائج، حيث يتم مراجعة ورقة الإجابة وعرضها على مستشار المادة، وإذا ثبت استحقاق الطالب لزيادة في الدرجات سواء درجة أو درجتين أو نصف درجة يتم إضافتها فورًا لضمان حصوله على حقه.

الهدف من هذه الإجراءات هو طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتحقيق العدالة

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من هذه الإجراءات هو طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن نظام المجمعات الامتحانية الذي تم تطبيقه يضم نحو 632 مجمعًا على مستوى الجمهورية تحتوي على حوالي 2200 لجنة، حيث يتم تجميع عدد من المدارس المتقاربة داخل مجمع واحد لتسهيل أعمال المراقبة والتأمين والمتابعة، بما يضمن ضبط العملية الامتحانية وتوفير الهدوء للطلاب، حتى وإن كانت بعض المجمعات أبعد قليلًا عن محل السكن، إلا أن ذلك يظل في إطار تنظيم أفضل للامتحانات وتحقيق الانضباط.

الثانوية العامة 

وتابع أن التصحيح الإلكتروني أصبح يغطي نحو 85% من إجمالي درجات المواد، حيث يتم إدخال ورقة الإجابة إلى جهاز مبرمج على الإجابات الصحيحة، ليقوم بقراءتها فورًا بدقة عالية اعتمادًا على البابل شيت الذي يعبئه الطالب، دون تدخل بشري مباشر في التصحيح، مما يضمن سرعة ودقة إعلان النتائج.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 سينطلق رسميًا بعد 8 أيام من الآن.

طلاب

وبحسب المواعيد المعتمدة رسميًا من وزير التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم 21 يونيو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميًا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد، ومدارس المتفوقين، ومدارس المكفوفين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد.. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026: التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026: اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026: الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026: الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026: الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026: الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026: التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026: الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 28 يونيو 2026: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو 2026: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو 2026: الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو 2026: التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو 2026: الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026: الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو 2026: الديناميكا

الخميس 16 يوليو 2026: الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس «ستيم» الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو 2026: التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)

الأربعاء 8 يوليو 2026: مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

السبت 11 يوليو 2026: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الاثنين 13 يوليو 2026: مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الأربعاء 15 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو 2026: مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو 2026: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو 2026: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للمكفوفين

الأحد 21 يونيو 2026: التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026: التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026: اللغة العربية - الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026: اللغة العربية - الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026: اللغة الأجنبية الأولى - الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026: اللغة الأجنبية الأولى - الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026: الجغرافيا - الورقة الأولى

الخميس 9 يوليو 2026: الجغرافيا - الورقة الثانية

الأحد 12 يوليو 2026: التاريخ - الورقة الأولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026: التاريخ - الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026: الإحصاء

الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة التعليم الثانوي رفعت فياض الثانوية

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