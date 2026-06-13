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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توريد 4.6 مليون طن قمح رسالة نجاح جديدة للدولة وانتصار للفلاح

قمح
قمح
ماجدة بدوى

ثمّن النائب إبراهيم عيسى، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة وصول كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين إلى 4.6 مليون طن حتى الآن، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقال عيسى ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت ملف الزراعة اهتماماً غير مسبوق، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتطوير منظومة الصوامع، وتقديم حوافز حقيقية للمزارعين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم.

الفلاح المصري شريك أساسي في معركة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي

وأضاف أن ما تحقق من أرقام يؤكد ثقة المزارعين في سياسات الدولة الزراعية، ونجاح الحكومة في توفير بيئة داعمة للإنتاج، مشيراً إلى أن الفلاح المصري أثبت مجدداً أنه شريك أساسي في معركة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن زيادة كميات القمح الموردة تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغوط الناتجة عن التقلبات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأكد النائب إبراهيم عيسي ، أن استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة سيظل أحد أهم الركائز لضمان تحقيق طفرة زراعية مستدامة خلال السنوات المقبلة. 

لجنة الزراعة مجلس الشيوخ إبراهيم عيسى الشيوخ القمح المحلي

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