بعد "الرقم التاريخي" لتوريد القمح.. وكيل زراعة الشيوخ يطالب بتكريم المزارعين المتميزين

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالجهود الحكومية المبذولة في موسم حصاد وتوريد القمح الحالي، معقباً على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق رقم تاريخي غير مسبوق بتوريد 4.6 مليون طن من القمح حتى الآن مقارنة بنحو 4 ملايين طن العام الماضي.



ووصف عبد النبي هذا الرقم بأنه "الأفضل والأعلى مقارنة بالأعوام الماضية"، مشيراً إلى أن سرعة صرف مستحقات المزارعين في مدة قياسية كانت الحافز الأكبر وراء تشجيع الفلاحين على توريد هذه الكميات الاستثنائية. ودعا النائب إلى التريث حتى نهاية موعد الحصاد الرسمي -والذي بات قريباً جداً- لرصد الإجمالي النهائي بدقة، مُتمنياً أن يتزامن إعلان الأرقام الرسمية مع توضيح حجم الإنتاج الفعلي ومعدل إنتاجية الفدان الواحد قياساً بالمساحة المزروعة.

وفي إطار دعم وتشجيع المزارع المصري، طرح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ مقترحاً للحكومة يتضمن تنظيم احتفالية كبرى في نهاية موسم الحصاد تشترك فيها وزارات (الزراعة، الري، والتموين)، لتكريم، أول 10 فلاحين متميزين في كل محافظة من المحافظات المنتجة للقمح، أصحاب أعلى إنتاجية للفدان الواحد، مع التأكيد المستمر على تسليمهم مستحقاتهم المالية فوراً وبدون أي تأخير.

كما دعا النائب علاء عبد النبي الحكومة إلى تدشين ندوات توعوية وإرشادية في كافة المحافظات لبحث سبل زيادة الإنتاجية وتطبيق نظم الري الحديثة، مطالباً بإحياء المقترح التاريخي للمغفور له المشير محمد حسين طنطاوي، بالتوسع في زراعة القمح على مياه الأمطار بالمحافظات الساحلية؛ للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي.

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه قائلاً: "أتوجه بكل الشكر والتقدير للفلاح المصري الأصيل، الذي يمثل مع أسرته نحو 55% من نسيج الشعب المصري، فهو العمود الفقري للاقتصاد القومي وحائط الصد الأول لتحقيق أمننا الغذائي في مواجهة التحديات العالمية".