كأس الكونفدرالية.. موعد مباراة الزمالك وأوتوهو والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة اليوم السبت، أمام نظيره أوتوهو، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

المباراة تأتي في إطار سعي الزمالك للوصول إلى نصف النهائي وتحقيق إنجاز جديد على مستوى البطولات القارية.

مواجهة الذهاب خارج الديار

يحل الزمالك ضيفًا على فريق أوتوهو، بطل الكونغو برازفيل، على ملعب ألفونس ماسامبا بالعاصمة الكونغولية برازفيل. ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة المرتقبة على ملعب القاهرة الدولي.

مشوار الزمالك في البطولة

تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت فرق المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز، وزيسكو الزامبي. وشهدت البطولة أداءً مميزًا للفريق الأبيض، الذي تمكن من فرض سيطرته على معظم مباريات دور المجموعات، محققًا النتائج التي أهلته للمواجهة الحالية.

أهمية اللقاء للفريق الأبيض

يركز الزمالك في مباراة اليوم على الفوز أو على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية، لضمان التقدم خطوة نحو نصف النهائي. وتعتمد خطة الفريق على الاستفادة من خبرة اللاعبين في البطولات الإفريقية، مع الحفاظ على توازن الدفاع والهجوم، لتفادي مفاجآت الفريق المضيف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الزمالك وأوتوهو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت السعودية. وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي ستوافي الجماهير بتغطية كاملة للمواجهة