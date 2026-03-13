الغندور : الدوري بتاعنا بنظامه الجديد بقى ممتع والتنافس أقوى

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب عبر صفحته علي فيسبوك :"الدوري بتاعنا بنظامه الجديد اصبح ممتع و التنافس أقوي و الغريبة انه استثنائي و اتمني إلا يعود لسابق عهده عشان احنا ما عندناش اندية جماهيرية و ما عندناش جماهير إلا ٦ فرق و عندنا ملاعب تستقبل مباريات ٥ فرق في الدوري زي استاد القاهرة يعني مافيش ملعب مختلف لكل فريق في كل مبارياته إلا الجونة و المحلة فقط و امنيا الملاعب لا تستقبل مباريات الاهلي و الزمالك زي مثلا بترو سبورت و هناك ملاعب بديلة زي الكلية الحربية و المقاولون".



وتنطلق مباراة الأهلي والترجي بعد غد الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وكان الأهلي قد تعرض للهزيمة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 15 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.