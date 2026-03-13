تشكيل الأهلي لمواجهة القادسية بالدوري السعودي

أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي، المقرر أن يخوض به مباراة اليوم أمام القادسية، في الدوري السعودي.

يستعد فريق أهلي جدة، للعب ضيفًا على نظيره القادسية، في مباراة مهمة، تقام بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2025-2026.

تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام القادسية، في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: فرانك كيسيه، روجر إيبانيز، ريان حامد، علي مجرشي

خط الوسط: جالينو، فالنتين أتانجانا، زياد الجهني، فراس البريكان

وفي الهجوم: إيفان توني، ورياض محرز.

يلعب أهلي جدة مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد أن اقتنص فوزًا مهمًا، على حساب غريمه الاتحاد، في ديربي جدة، ويسعى لمواصلة الانتصارات اليوم، لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري السعودي؛ حيث يأتي وصيفًا بفارق نقطتين فقط عن العالمي.

على الجانب الآخر، يقدم القادسية موسمًا مميزًا، ما جعله ينافس الكبار، ويستقر في المربع الذهبي لدوري روشن.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

يحتل أهلي جدة وصافة جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 62 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الرابع، وفي جعبته 57 نقطة.

موعد مباراة القادسية وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

تقام مباراة القادسية وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026، اليوم الجمعة، الموافق 13 مارس 2026، على ستاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية وأهلي جدة في دوري روشن السعودي

يمكن مشاهدة مباراة القادسية وأهلي جدة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عن طريق قنوات ثمانية، وخصصت الشبكة تحديدًا، قناة ثمانية 1 لبث المواجهة المرتقبة، بتعليق فهد العتيبي.