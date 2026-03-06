بانر مميز.. جماهير الأهلي السعودي تدعم رياض محرز في ديربي جدة

حرصت جماهير أهلي جدة على توجيه رسالة دعم للنجم الجزائري رياض محرز خلال مواجهة الديربي أمام اتحاد جدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، من خلال رفع بانر لافت في مدرجات الملعب.

وجاء التصميم بطريقة رمزية، حيث ظهر محرز في الجهة اليسرى وهو يستعد للصيد باستخدام السهم، بينما ظهر في الجهة اليمنى وقد نجح في إصابة الهدف، في إشارة إلى قدرته المعتادة على حسم المواجهات.

كما تضمن البانر عبارة «عادة قديمة»، في رسالة تعكس ثقة الجماهير في النجم الجزائري وقدرته على التألق في المباريات الكبيرة، خاصة في مواجهة الغريم التقليدي.