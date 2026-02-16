دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يتفوق على شباب أهلى دبي 2-0 في الشوط الأول

تفوق الأهلي السعودي على ضيفه شباب أهلى دبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، فى ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأفتتح الأهلى السعودي التهديف في الدقيقة 12، عن طريق فراس البريكان، وأضاف الأهلى السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 35، عن طريق بلانك بالخطأ فى مرماه.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد شباب أهلي دبي:

في حراسة المرمى: الصانبي.

في خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، هوساوي.

في خط الوسط: الجهني، اتانجانا، ميو.

في خط الهجوم: محرز، البريكان، جالينو.



