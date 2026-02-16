قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعادل مثير بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

مودرن سبورت
مودرن سبورت
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أمام ، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة .

 

شهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث افتتح كهرباء الإسماعيلية التسجيل في الدقيقة 64 عن طريق بنيامين بواتنج، قبل أن ينجح مودرن سبورت في إدراك التعادل بالدقيقة 74 عبر جودوين شيكا.

وفي الدقيقة 90، احتسب الحكم السيد منير ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية، ما أثار اعتراض لاعبي مودرن سبورت وتهديدهم بالانسحاب، قبل أن يهدر علي سليمان الركلة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 22 نقطة، بينما وصل كهرباء الإسماعيلية إلى 12 نقطة في جدول الترتيب.

تشكيل مودرن سبورت

دخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد أبو جبل
  • خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي
  • خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد، رشاد المتولي
  • خط الهجوم: حسام حسن، محمود ممدوح

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، أحمد يوسف، أحمد مصطفى، عماد حمدي، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، جودوين شيكا، أرنولد إيبا.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

  • حراسة المرمى: علي الجابري
  • خط الدفاع: عبدالفتاح تاحا، إبراهيم عوض، بنجامين رميو، حسن الشاذلي
  • خط الوسط: محمد فاروق، أحمد حمزاوي، سرجي أكا، إسلام عبدالنعيم
  • خط الهجوم: علي سليمان، بنجامين بواتنج

وتواجد على دكة البدلاء: محمد هجرس، سيف الخشاب، عصام الفيومي، ماجد هاني، عمر السعيد، محمد عبدالمنعم، محمد شيكا، عبدالله ماردونا، مصطفى كشري.

مودرن سبورت كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري

