أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
ديني

بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب

نقابة الأشراف
نقابة الأشراف
محمد شحتة

أصدرت نقابة الأشراف، بيانا بشأن شهادة نسب "وسام رضا إسماعيل ونجليها" أوضحت فيه ما أثير حولها خلال الساعات الماضية.

وتابعت نقابة الأشراف، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وما أثير حول إصدار شهادة نسب للسيدة "وسام رضا إسماعيل ونجليها".

وأجْرَت لجنة الأنساب بنقابة الأشراف، تحقيقًا بشأن ما تم تداوله حول هذا الأمر، وتوصّلت إلى ما يلي:

تفاصيل إثبات نسب الفنانة زينة

-  بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٢ تقدمت "وسام رضا إسماعيل" لإثبات نسبها عن والدتها وإثبات نسب نجليها منها بعد أن قدمت كافة المستندات الخاصة بها وشهادات الميلاد الخاصة بنجليها، وثبُت أن كافة هذه المستندات صحيحة ومعتمدة من الجهات الحكومية.

- السيدة المذكورة تحصّلت على نسبها من السيدة والدتها وجدّتها المُثْبَت نسبها عن والدها السيد سيد علي زاهر بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٢.

- قام أعضاء لجنة الأنساب بفحص كافة هذه المستندات المُقدمة التي كانت كافية وجازمة لإثبات النسب، وقد تأكد إثبات هذا النسب وصحته من خلال المشجّرات والمسندات الصحيحة الثابتة يقينًا.

- إثبات النسب من الأُم (نسب البُطون)، تمت إجازته من دار الإفتاء المصرية.

وأكدت نقابة الأشراف، أن النسب الشريف حق أصيل يُثبت بالتواتر والمستندات القطعية وليس منحة تُعطى أو تُسلب من صاحبها، و ⁠لا تملُك النقابة ولا غيرها الحق في حرمان إنسان من نسبه الثابت لظروفه الشخصية أو طبيعة عمله.

-وشددت نقابة الأشراف، على أن المعيار الوحيد لإثبات النسب من عدمه هو معيار الثبوت دون أهواء شخصية، :"بسم الله الرحمن الرحيم،  "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".

نقابة الأشراف شهادات النسب نسب رسول الله سيدنا الحسين وسام رضا إسماعيل

