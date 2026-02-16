بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب

أصدرت نقابة الأشراف، بيانا بشأن شهادة نسب "وسام رضا إسماعيل ونجليها" أوضحت فيه ما أثير حولها خلال الساعات الماضية.

وتابعت نقابة الأشراف، ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وما أثير حول إصدار شهادة نسب للسيدة "وسام رضا إسماعيل ونجليها".

وأجْرَت لجنة الأنساب بنقابة الأشراف، تحقيقًا بشأن ما تم تداوله حول هذا الأمر، وتوصّلت إلى ما يلي:

تفاصيل إثبات نسب الفنانة زينة

- بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٢ تقدمت "وسام رضا إسماعيل" لإثبات نسبها عن والدتها وإثبات نسب نجليها منها بعد أن قدمت كافة المستندات الخاصة بها وشهادات الميلاد الخاصة بنجليها، وثبُت أن كافة هذه المستندات صحيحة ومعتمدة من الجهات الحكومية.

- السيدة المذكورة تحصّلت على نسبها من السيدة والدتها وجدّتها المُثْبَت نسبها عن والدها السيد سيد علي زاهر بتاريخ ١٩٩٧/١٢/٢٢.

- قام أعضاء لجنة الأنساب بفحص كافة هذه المستندات المُقدمة التي كانت كافية وجازمة لإثبات النسب، وقد تأكد إثبات هذا النسب وصحته من خلال المشجّرات والمسندات الصحيحة الثابتة يقينًا.

- إثبات النسب من الأُم (نسب البُطون)، تمت إجازته من دار الإفتاء المصرية.

وأكدت نقابة الأشراف، أن النسب الشريف حق أصيل يُثبت بالتواتر والمستندات القطعية وليس منحة تُعطى أو تُسلب من صاحبها، و ⁠لا تملُك النقابة ولا غيرها الحق في حرمان إنسان من نسبه الثابت لظروفه الشخصية أو طبيعة عمله.

-وشددت نقابة الأشراف، على أن المعيار الوحيد لإثبات النسب من عدمه هو معيار الثبوت دون أهواء شخصية، :"بسم الله الرحمن الرحيم، "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".