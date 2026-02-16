محافظ الغربية لرؤساء المراكز: رضا المواطن المعيار الأول للتقييم

عقد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، في أول لقاء موسع عقب توليه المسؤولية، لوضع ملامح المرحلة المقبلة، ورسم خريطة عمل واضحة ترتكز على الانضباط، وسرعة الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

توجيهات محافظ الغربية

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذا التكليف مسؤولية وطنية قبل أن يكون منصبًا، وأن المرحلة الحالية تتطلب أداءً مختلفًا قائمًا على الجدية والحسم والعمل بروح الفريق. وشدد على أن النجاح لا يتحقق بالشعارات، بل بالمتابعة اليومية الدقيقة، وأن الغربية تستحق أن تكون في صدارة المحافظات من حيث مستوى الخدمات والانضباط التنفيذي وجودة الأداء.

وأشار المحافظ إلى أن النجاح لا يتوقف على شخص واحد فقط، بل يعتمد على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية وفريق العمل، ورؤساء المراكز والمدن، أهم أداة في رحلة إنجاز أهداف المحافظة وتحقيق تقدم ملموس. وأضاف: "كل مكان أتواجد فيه يصبح بيتي، والآن أصبحت جزءًا من محافظة الغربية وابن كل شارع وزقاق فيها، ورضا المواطنين أهم أولوياتي. علينا أن نعترف بالمشكلات ونتكاتف لحلها، وأن نساعد المواطن البسيط، وكلنا يقين بالله أن يوفقنا، مع الأخذ بالأسباب والفترة القادمة تتطلب بذل مجهود مضاعف والعمل على مدار الساعة لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة، فلا توجد مشكلة بلا حل، ومهما كان حجم التحدي فهو ليس مستحيلًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد أن رضا المواطن هو المعيار الأول لأي تقييم، وأن الاعتراف بالمشكلة هو البداية الحقيقية لحلها، مشيرًا إلى أن العمل التنفيذي لا يحتمل التأجيل أو التباطؤ، وأن كل ملف مفتوح يجب أن يُغلق بنتيجة واضحة. وأضاف أن الإدارة الناجحة هي التي تتواجد في الشارع ، وتستمع، وتتحرك فورًا، وتُحاسب على النتائج.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالجداول الزمنية أمر لا يقبل التراخي، وأن ما تحقق يجب أن يُستكمل بالكفاءة ذاتها حتى تتحقق الاستفادة القصوى لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بكل دقة، مؤكدًا أن حسن استغلال موارد كل مركز ومدينة وتعظيم إمكاناتها هو واجب أساسي، وأن المطلوب هو تحقيق نتائج حقيقية تخدم الصالح العام، بعيدًا عن أية مجاملات أو اعتبارات شخصية. كما أكد ضرورة الإلمام الكامل بتفاصيل الملفات، والاستفادة من خبرات كوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجاتها الفعلية.

اخبار محافظة الغربية

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لقنوات التواصل مع المواطنين، من خلال التواجد المستمر في الشارع، وعقد اللقاءات الميدانية، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية وسرعة حسمها، مع حسن إدارة المعدات والأصول المتاحة، والعمل على رفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال لدعم خطط التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح في عرض الحقائق، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة ونواب البرلمان، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الانضباط، وسرعة القرار، والمتابعة المستمرة.

كما شدد على المتابعة الشخصية لحملات النظافة ورفع الإشغالات، والمرور المفاجئ على المخابز للتأكد من جودة الخدمة، وتسريع العمل في ملفات تقنين أوضاع المخالفات، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، مع دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد كذلك ضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، والحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة، والتصدي بحزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والترع، وعدم السماح بعودة العشوائيات أو أي مظهر من مظاهر الفوضى، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة سيكون التواجد الميداني الفعلي والنتائج الملموسة على أرض الواقع، وأن كل مسؤول سيُحاسب بقدر ما يحقق من إنجاز حقيقي يخدم المواطن، مشددًا على أن الغربية قادرة بإرادة أبنائها على تحقيق طفرة تنموية شاملة تليق بتاريخها ومكانتها.