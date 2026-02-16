قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
قفز موانع ومداهمات أمنية.. كيف قضى طلبة الجامعات أسبوع تعايش بأكاديمية الشرطة| صور
مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية لرؤساء المراكز: رضا المواطن المعيار الأول للتقييم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، في أول لقاء موسع عقب توليه المسؤولية، لوضع ملامح المرحلة المقبلة، ورسم خريطة عمل واضحة ترتكز على الانضباط، وسرعة الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل الاجتماع، أعرب المحافظ عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذا التكليف مسؤولية وطنية قبل أن يكون منصبًا، وأن المرحلة الحالية تتطلب أداءً مختلفًا قائمًا على الجدية والحسم والعمل بروح الفريق. وشدد على أن النجاح لا يتحقق بالشعارات، بل بالمتابعة اليومية الدقيقة، وأن الغربية تستحق أن تكون في صدارة المحافظات من حيث مستوى الخدمات والانضباط التنفيذي وجودة الأداء.

وأشار المحافظ إلى أن النجاح لا يتوقف على شخص واحد فقط، بل يعتمد على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية وفريق العمل، ورؤساء المراكز والمدن، أهم أداة في رحلة  إنجاز أهداف المحافظة وتحقيق تقدم ملموس. وأضاف: "كل مكان أتواجد فيه يصبح بيتي، والآن أصبحت جزءًا من محافظة الغربية وابن كل شارع وزقاق فيها، ورضا المواطنين أهم أولوياتي. علينا أن نعترف بالمشكلات ونتكاتف لحلها، وأن نساعد المواطن البسيط، وكلنا يقين بالله أن يوفقنا، مع الأخذ بالأسباب والفترة القادمة تتطلب بذل مجهود مضاعف والعمل على مدار الساعة لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة، فلا توجد مشكلة بلا حل، ومهما كان حجم التحدي فهو ليس مستحيلًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد أن رضا المواطن هو المعيار الأول لأي تقييم، وأن الاعتراف بالمشكلة هو البداية الحقيقية لحلها، مشيرًا إلى أن العمل التنفيذي لا يحتمل التأجيل أو التباطؤ، وأن كل ملف مفتوح يجب أن يُغلق بنتيجة واضحة. وأضاف أن الإدارة الناجحة هي التي تتواجد في الشارع ، وتستمع، وتتحرك فورًا، وتُحاسب على النتائج.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالجداول الزمنية أمر لا يقبل التراخي، وأن ما تحقق يجب أن يُستكمل بالكفاءة ذاتها حتى تتحقق الاستفادة القصوى لأبناء المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بكل دقة، مؤكدًا أن حسن استغلال موارد كل مركز ومدينة وتعظيم إمكاناتها هو واجب أساسي، وأن المطلوب هو تحقيق نتائج حقيقية تخدم الصالح العام، بعيدًا عن أية مجاملات أو اعتبارات شخصية. كما أكد ضرورة الإلمام الكامل بتفاصيل الملفات، والاستفادة من خبرات كوادر الأجهزة التنفيذية، مع مراعاة خصوصية كل منطقة واحتياجاتها الفعلية.

اخبار محافظة الغربية 

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لقنوات التواصل مع المواطنين، من خلال التواجد المستمر في الشارع، وعقد اللقاءات الميدانية، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية وسرعة حسمها، مع حسن إدارة المعدات والأصول المتاحة، والعمل على رفع كفاءتها، إلى جانب تعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال لدعم خطط التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح في عرض الحقائق، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة ونواب البرلمان، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الانضباط، وسرعة القرار، والمتابعة المستمرة.

كما شدد على المتابعة الشخصية لحملات النظافة ورفع الإشغالات، والمرور المفاجئ على المخابز للتأكد من جودة الخدمة، وتسريع العمل في ملفات تقنين أوضاع المخالفات، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، وضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، مع دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد كذلك ضرورة الإشراف الفعّال على مشروعات الإسكان والتطوير العمراني، والحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة، والتصدي بحزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والترع، وعدم السماح بعودة العشوائيات أو أي مظهر من مظاهر الفوضى، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة سيكون التواجد الميداني الفعلي والنتائج الملموسة على أرض الواقع، وأن كل مسؤول سيُحاسب بقدر ما يحقق من إنجاز حقيقي يخدم المواطن، مشددًا على أن الغربية قادرة بإرادة أبنائها على تحقيق طفرة تنموية شاملة تليق بتاريخها ومكانتها.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين تحرك أمني عاجل رفع كفاءة الخدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

أسعار الفراخ اليوم

قبل رمضان.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالأسواق

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

بالصور

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد