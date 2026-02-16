إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء

طالبت الفنانة إلهام شاهين مجلس النواب الموافقة على قانون التبرع بالأعضاء وتفعيله وذلك عبر منشور شاركته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت إلهام شاهين: في شهر الخير.. شهر رمضان الكريم.. ندعو الله جميعا أن يخفف آلام كل المتألمين.. وبالأخص مصابي الحروق.. فهي الأشد ألما.. ربنا يخفف عنهم ويشفيهم.. وكل التحية والاحترام لمستشفى أهل مصر للحروق التي تعالج المصابين مجانًا.. مع فريق عظيم من الأطباء المتخصصين.. ربنا معاكم ومع كل المصابين.

وأضافت: وأرجو وأتمنى من مجلس النواب الموقر تفعيل قانون التبرع بالأعضاء للراغبين لأن هذا شيء اختياري بالتأكيد، نحتاج لوجود بنك للجلد البشري الذي يمكن استخدامه في عمليات ترقيع الجلد للحروق الصعبة.

وأختتمت إلهام شاهين: للعلم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يصبح صدقة جارية على روح المتوفى.. وهذا القانون معمول به في كل الدول المتحضرة.. ربنا يجازيكم خير مستشفى أهل مصر والسيدة المحترمة التى شيدتها لتخفيف آلام البشر.. السيدة المحبة للخير هبة السويدي.. شكرا لأهل مصر.