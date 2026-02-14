قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
فن وثقافة

ليلى علوي وإلهام شاهين يحتلفان بعيد الحب على طريقة حب البنات

أوركيد سامي

خطفت النجمتان ليلى علوي وإلهام شاهين أنظار الجمهور بعد ظهورهما في فيديو طريف أعاد إلى الأذهان أجواء فيلم حب البنات.


وخلال الفيديو، دار بين الثنائي حوار مرح لاقى تفاعلًا واسعًا، حيث قالت إحداهما: «هو بقى لما بيستعبط إنتِ بتعملي إيه؟»، لترد الأخرى سريعًا وبروح مرحة: «بستعبط»، في مشهد أعاد ذكريات الكيمياء الفنية التي جمعت بينهما وأحبها الجمهور.


وقامت ليلى علوي بمشاركة الفيديو عبر حسابها الرسمي، ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتهما سويًا من جديد، مؤكدين أن روح “حب البنات” ما زالت حاضرة بينهما.
وأرفقت ليلى علوي الفيديو بتعليق قالت فيه: «كل سنة وأنتم طيبين.. Happy Valentine’s Day»، في لفتة رومانسية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، ما زاد من تفاعل الجمهور مع المنشور وتداولهم له على نطاق واسع.

عيد الحب الهام شاهين ليلي علوي صدي البلد

