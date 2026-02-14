ليلى علوي وإلهام شاهين يحتلفان بعيد الحب على طريقة حب البنات

خطفت النجمتان ليلى علوي وإلهام شاهين أنظار الجمهور بعد ظهورهما في فيديو طريف أعاد إلى الأذهان أجواء فيلم حب البنات.



وخلال الفيديو، دار بين الثنائي حوار مرح لاقى تفاعلًا واسعًا، حيث قالت إحداهما: «هو بقى لما بيستعبط إنتِ بتعملي إيه؟»، لترد الأخرى سريعًا وبروح مرحة: «بستعبط»، في مشهد أعاد ذكريات الكيمياء الفنية التي جمعت بينهما وأحبها الجمهور.



وقامت ليلى علوي بمشاركة الفيديو عبر حسابها الرسمي، ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتهما سويًا من جديد، مؤكدين أن روح “حب البنات” ما زالت حاضرة بينهما.

وأرفقت ليلى علوي الفيديو بتعليق قالت فيه: «كل سنة وأنتم طيبين.. Happy Valentine’s Day»، في لفتة رومانسية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، ما زاد من تفاعل الجمهور مع المنشور وتداولهم له على نطاق واسع.