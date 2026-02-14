صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة ، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفاً عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

أكد المحافظ إستمرار عمل الفرق الطبية المتحركة وتواجدها المستمر خاصةً بالمناطق النائية على مدار أيام العطلات الرسمية ، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم تقديم (١٦٤٨) زيارة منزلية لكبار السن و (١٩) زيارة لذوي الهمم فضلاً عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبياً.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (٧٢) إسبوعاً بلغت ( ٩٤ ألف و٩٨١) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض " الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي ، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.