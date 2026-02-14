إزالة 582 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية| صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في اليوم السادس بالمرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ أسفرت عن إزالة (٥٨٢) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٨٤ ألف و٤٩٥) متراً و (٨) قيراطاً و (١٤) سهماً.

وأشار الي انه تم إزالة (٨) حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة (٣٠٧) متراً وقيراطاً و (٨) سهماً، بمركز (فاقوس – الزقازيق وإزالة (٩) حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة (٧) قيراطاً و(٦) سهماً، بمراكز (بلبيس- أبوحماد).

أسفرت الحملة عن إزالة (٥٦٥) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (٨٤ ألف و١٨٨) متراً.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.