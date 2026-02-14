قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الشرقية يعتمد المخططات الاستراتيجية لـ 120 قرية و970 عزبة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تحديث الأحوزة العمرانية لـ120 قرية بمراكز “أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس – بلبيس – الزقازيق – أولاد صقر”، بالإضافة إلى 970 عزبة بمراكز المحافظة.

وأوضح الأشموني أن التحديث يتم وفقاً للضوابط البنائية والتخطيطية، وطبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وثمن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لإنهاء تحديث جميع مخططات المحافظة خلال العام الماضي 2025م، لإتاحة فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي والرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وتوفير سكن آمن لهم، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

أولاً المدن

تم تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن (الزقازيق – منشأة أبو عمر- بلبيس)، وقد تم نشرها بالجريدة الرسمية، وجار تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن “منيا القمح ـ ديرب نجم ـ الإبراهيمية”، وسيتم البدء في تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن “فاقوس – ههيا – أبو حماد” خلال العام الجاري 2026.

▪️ كما أنه جار إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق، وجار إنهاء المخططات التفصيلية لمدن “منشأة أبو عمر-  الحسينية – القنايات – صان الحجر القبلية”.

ثانياً: القرى: حيث تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ15 قرية بالقرار الوزاري للقرى المستحدثة، وتم تحديث المخطط الاستراتيجي لـ120 قرية، والتي جاءت على النحو التالي:

“قرية واحدة بمركز الزقازيق - ٣١ قرية بمركز ديرب نجم - ٣٢ قرية بمركز أبو حماد ـ ٢٠ قرية بمركز بلبيس – ١٤ قرية بمركز أولاد صقر – ٢٢ قرية بمركز فاقوس”، وفي انتظار اعتماد القرار الوزاري الخاص بتحديث تلك القرى حتى يتسنى العمل بها، وجار استكمال تحديث المخطط الاستراتيجي لباقي قرى مراكز “الزقازيق - ديرب نجم ـ أبو حماد ـ أولاد صقر ـ فاقوس ـ بلبيس” بإجمالي ١٣٧ قرية.

كما أنه جار البدء في تحديث المخطط الاستراتيجي للقرى التابعة لمراكز “الإبراهيمية ١٨ قرية ـ منيا القمح ٨١ قرية ـ مشتول السوق ١٤ قرية ـ الحسينية ٣٠ قرية – ههيا ٢٨ قرية”.

ثالثاً: العزب:

تم اعتماد الحيز العمراني لـ٩٧٠ عزبة خلال عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بإجمالي ٦٧٩ عزبة معتمدة، و ٢٩١ عزبة تم تحديثها ليصبح إجمالى العزب المعتمدة على مستوى المحافظة ٣٧٤٨ تابعا.

ي️مكن الاطلاع على المخطط الاستراتيجي الذي تم اعتماده للمدن والقرى والعزب لعام  ٢٠٢٥ /٢٠٢٦  من خلال الرابط الموضح:

https://drive.google.com/drive/folders/1tmQWGerdQJtjhrZCNoROi7DHOBU3o8Bj

الشرقية محافظ الشرقية ديرب نجم

