الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الدواجن سلعة حية شديدة المرونة لا تقبل الاحتكار أو التخزين.

وقال ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية على قناة "أون"،: “الدواجن سلعة حية، وهناك أكثر من 30 ألف منتج للدواجن في مصر، مؤكدا أنه لا يمكن احتكار أي سلعة حية على الإطلاق”.

وتساءل: "أين كان الاحتكار؛ عندما كان يتم بيع الدواجن بسعر التكلفة، لعدة أشهر".

ومن جهته، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الاحتكار موجود عند السماسرة، ونحن نعاني من وجود مجموعة منهم يحددون أسعار الدواجن يوميا.

وأشار محمود العسقلاني إلى أن سماسرة الدواجن معاهم موبايلات صغيرة بزراير، وبيديروا منظومة الدواجن في مصر، مضيفا أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل مفاجئ بقيمة 30 جنيه مرة واحدة، وهذا أمر غير مبرر".