قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدواجن
الدواجن
هاني حسين

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الدواجن سلعة حية شديدة المرونة لا تقبل الاحتكار أو التخزين.

وقال ثروت الزيني، في مداخلة هاتفية على قناة "أون"،: “الدواجن سلعة حية، وهناك أكثر من 30 ألف منتج للدواجن في مصر، مؤكدا أنه لا يمكن احتكار أي سلعة حية على الإطلاق”.

وتساءل: "أين كان الاحتكار؛ عندما كان يتم بيع الدواجن بسعر التكلفة، لعدة أشهر".

ومن جهته، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الاحتكار موجود عند السماسرة، ونحن نعاني من وجود مجموعة منهم يحددون أسعار الدواجن يوميا.

وأشار محمود العسقلاني إلى أن سماسرة الدواجن معاهم موبايلات صغيرة بزراير، وبيديروا منظومة الدواجن في مصر، مضيفا أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل مفاجئ بقيمة 30 جنيه مرة واحدة، وهذا أمر غير مبرر".

الدواجن اخبار التوك شو سعر الدواجن الفراخ أسعار الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

"أنت مقاتل من أجل الحرية".. ماكرون يكرم مظلوم عبدي في مؤتمر ميونخ للأمن

السفير توم باراك

تقرير أمريكي: توم باراك حافظ على تواصل مع إبستين حتى بعد توليه مناصب رسمية

أرشيفية

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يصف تركيا بـ«العامل المخلّ بالاستقرار»

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد