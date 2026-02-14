حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين

أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بصرف مرتبات موظفي الدولة قبل شهر رمضان وإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة؛ تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وقال محسن قاسم في تصريحات له: "الدولة المصرية خلال السنوات الماضية حرصت على رفع معاشات برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري، وزيادة الأجور والمرتبات؛ لمواجهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن التوجيهات الجديدة تأتي استكمالًا لهذه السياسة العملية لضمان استقرار الأسر وتحسين ظروف حياتهم اليومية.

وأضاف أن صرف مرتبات شهر فبراير قبل بداية شهر رمضان ليس مجرد إجراء مؤقت؛ بل خطوة عملية تتيح للأسر مواجهة احتياجاتهم في الوقت المناسب، وتؤكد حرص الدولة على تقديم الدعم المباشر للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بشكل ملموس.

وأشار محسن قاسم إلى أن الدولة لا تكتفي بالدعم المالي فقط؛ بل تعمل أيضًا على تحديث منظومة الأجور، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا؛ لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.