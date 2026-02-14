شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الـ 25 ببطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول في اللقاء عن طريق أندريا كامبياسو في الدقيقة 17 بالخطأ في مرماه.

فيما سجل أندريا كامبياسو هدف التعادل في الدقيقة 26 لصالح إنتر ميلان.

وشهدت الدقيقة 42 حصول بيير كالولو، لاعب فريق يوفنتوس على بطاقة حمراء.

تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني.

خط الوسط: هنريكي، باريلا، زيلينسكي، ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز، تورام.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي، مكيني، ميريتي.

خط الهجوم: كونسيساو، جوناثان، يلدز.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.