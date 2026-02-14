أول تعليق من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز.. تفاصيل

تفاعل جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، مع فوز الفريق على فريق كايزر تشيفز، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

ونشر إدوارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لجماهير الزمالك في مدرجات المباراة، وعلق عليها: "يحيا الزمالك".

وفاز فريق الزمالك على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.