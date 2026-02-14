قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
الحبس 7 سنوات عقوبة قيادة سيارة والتسبب في إصابة شخص أو أكثر بعجز كلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة مستحيلة.. 4 عوائق كبرى تبعد رونالدو عن مانشستر يونايتد

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

عاد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتصدر عناوين الأخبار مجدداً، وسط تكهنات حول مستقبله مع النصر السعودي، بعد أزمته الأخيرة مع الفريق.

ورغم تصاعد الحديث عن إمكانية عودته إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، فإن مؤشرات عديدة تؤكد أن هذا السيناريو يبدو بعيداً عن الواقع.

التقارير أشارت إلى أن قائد النصر رفض المشاركة في بعض المباريات الأخيرة احتجاجاً على ضعف صفقات الميركاتو الشتوي، رغم تعاقد النادي مع لاعبين مثل حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان ومع بلوغ رونالدو عامه الحادي والأربعين، تعود التساؤلات حول مستقبله، خاصة بعد مسيرة حافلة شملت فترات ذهبية مع مانشستر يونايتد، قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ثم تجربة لاحقة مع يوفنتوس.

لكن أشارت تقارير صحفية عبر مصادر داخل النادي الإنجليزي، من بينها مسؤولون سابقون في قطاع الكشافين، ترى أن عودة “الدون” إلى أولد ترافورد تكاد تكون مستحيلة، لعدة أسباب رئيسية.

قطيعة لا تُنسى مع الإدارة

الأزمة التي فجرت رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد في 2022 لا تزال تلقي بظلالها فقد دخل اللاعب في خلاف علني مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ، قبل أن يوجه انتقادات حادة لإدارة النادي، متهماً إياها بعدم تطوير الفريق.

هذه التصريحات خلفت شرخاً عميقاً يصعب ترميمه، ما يجعل أي حديث عن مصالحة أمراً معقداً للغاية.

سياسة جديدة لا تتماشى مع عمر رونالدو

يعتمد مانشستر يونايتد حاليا على مشروع طويل الأمد يقوم على استقطاب لاعبين شباب وبناء فريق للمستقبل.

وفي ظل هذا التوجه، تبدو فكرة التعاقد مع لاعب تجاوز الأربعين متناقضة تماماً مع استراتيجية النادي، التي تهدف إلى إعادة بناء الفريق تدريجياً والعودة للمنافسة على الألقاب.

مخاوف من تكرار الأزمات

وجود نجم بحجم رونالدو داخل غرفة الملابس يحتاج إلى منظومة فنية قادرة على استيعاب شخصيته القيادية.

وتخشى إدارة يونايتد من تكرار السيناريو السابق، حين تحولت الخلافات بين اللاعب والجهاز الفني إلى أزمة إعلامية هزت استقرار الفريق وأثرت على نتائجه.

الراتب الضخم العقبة الأكبر

يبقى الجانب المالي أحد أبرز العوائق أمام أي عودة محتملة. فرونالدو يتقاضى حالياً راتباً يتجاوز 200 مليون يورو سنوياً مع النصر، في وقت يسعى فيه مانشستر يونايتد إلى خفض فاتورة الرواتب وترشيد النفقات.

وفي ظل القيود المالية الصارمة، يبدو من الصعب أن يخصص النادي الإنجليزي ميزانية تقترب من راتب النجم البرتغالي الحالي.

نهاية قصة لا تُستعاد؟

رغم الحنين الجماهيري لحقبة رونالدو الذهبية في مانشستر يونايتد، فإن الواقع يشير إلى أن صفحة اللاعب مع النادي قد طُويت نهائيا.

فما بين الخلافات القديمة، والسياسات الجديدة، والاعتبارات المالية، تبدو عودة “صاروخ ماديرا” إلى أولد ترافورد أقرب إلى حلم رومانسي منه إلى احتمال واقعي.

