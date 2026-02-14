قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عودة رونالدو تشعل لقاء النصر والفتح.. من سينجو في مواجهة الليلة؟

منتصر الرفاعي

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلل على الفتح اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب ميدان تمويل الأولى بالإحساء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

غيابات وإضافة قوية للنصر

ويغيب عن صفوف النصر ثلاثة لاعبين وهم حيدر عبد الكريم وعبد الملك الجابر وراغد النجار لأسباب فنية وعدم الجاهزية، في حين شهدت القائمة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الأزمة الأخيرة، ليكون متاحًا للمشاركة في المباراة.

الحالة الفنية للفريقين

ويحتل النصر وصافة جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعد تحقيق 16 فوزا وتعادل واحد وخسارة ثلاث مباريات بينما يأتي الفتح في المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادل 6 مباريات وخسارة 8 لقاءات الفتح لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم له.

التشكيلة القوية للفتح

ويعول الفتح على مجموعة من لاعبيه المميزين مثل المغربي مراد باتنا ومروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة والقمرى زايدو يوسف والأرجنتيني ماتياس فارجاس والرأس الأخضري ويسلي ديلجادو إلى جانب فهد الزبيدي ونايف وعلي المسعود.

النصر يسعى للفوز السابع تواليًا

ويبحث النصر عن الفوز السابع على التوالي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وربما استعادة الصدارة في حال تعثر الهلال أمام الاتفاق.

تفوق النصر على الفتح في دوري المحترفين إذ فاز في 20 مباراة من أصل 33 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفتح و9 تعادلات، وسجل هجوم العالمي 69 هدفًا مقابل 31 هدفًا للفتح.

 

من المنتظر أن تشهد مواجهة اليوم حماسا كبيرا، خاصة مع عودة رونالدو لتعزيز خط هجوم النصر، بينما يسعى الفتح لتحسين موقعه وكسر سلسلة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة.

النصر ملعب ميدان تمويل الأولى بالإحساء الدوري السعودي للمحترفين رونالدو كريستيانو رونالدو

