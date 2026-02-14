عودة رونالدو تشعل لقاء النصر والفتح.. من سينجو في مواجهة الليلة؟

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلل على الفتح اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب ميدان تمويل الأولى بالإحساء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

غيابات وإضافة قوية للنصر

ويغيب عن صفوف النصر ثلاثة لاعبين وهم حيدر عبد الكريم وعبد الملك الجابر وراغد النجار لأسباب فنية وعدم الجاهزية، في حين شهدت القائمة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الأزمة الأخيرة، ليكون متاحًا للمشاركة في المباراة.

الحالة الفنية للفريقين

ويحتل النصر وصافة جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعد تحقيق 16 فوزا وتعادل واحد وخسارة ثلاث مباريات بينما يأتي الفتح في المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد 6 انتصارات وتعادل 6 مباريات وخسارة 8 لقاءات الفتح لم يحقق أي فوز في آخر 6 مباريات، ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم له.

التشكيلة القوية للفتح

ويعول الفتح على مجموعة من لاعبيه المميزين مثل المغربي مراد باتنا ومروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة والقمرى زايدو يوسف والأرجنتيني ماتياس فارجاس والرأس الأخضري ويسلي ديلجادو إلى جانب فهد الزبيدي ونايف وعلي المسعود.

النصر يسعى للفوز السابع تواليًا

ويبحث النصر عن الفوز السابع على التوالي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وربما استعادة الصدارة في حال تعثر الهلال أمام الاتفاق.

تفوق النصر على الفتح في دوري المحترفين إذ فاز في 20 مباراة من أصل 33 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفتح و9 تعادلات، وسجل هجوم العالمي 69 هدفًا مقابل 31 هدفًا للفتح.

من المنتظر أن تشهد مواجهة اليوم حماسا كبيرا، خاصة مع عودة رونالدو لتعزيز خط هجوم النصر، بينما يسعى الفتح لتحسين موقعه وكسر سلسلة النتائج السلبية في المباريات الأخيرة.