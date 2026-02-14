قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
مدبولي: تطوير منظمة الطيران جزء من القوة الناعمة لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026

االذهب
االذهب
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدى البلد  أسعار الذهب اليوم السبت 14-2-2026
سعر الجنيه الذهب اليوم 

عيار 24 يسجل 7600 جنيه.

عيار 21 يسجل 6650 جنيها.

عيار 18 يسجل 5700 جنيه.

الجنيه الذهب 53200 جنيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى عند 4997 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4888 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4984 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفاض سعر الذهب بنسبة 3.2% خلال جلسة الأمس وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4878 دولار للأونصة ليغلق تداولات أمس تحت المستوى 5000 دولار للأونصة، ليحاول اليوم العودة للارتفاع لإعادة اختبار المستوى.

يوم أمس تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية بشكل كبير بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، وفي المقابل تزايدت عمليات البيع على الذهب والفضة بهدف تمويل خسائر أسواق الأسهم، ليكون النتيجة انخفاض كبير في الأسعار في وقت محدود.

من جهة أخرى ارتفعت يوم أمس أعداد المتقدمين لملء طلبات اعانات البطالة الأمريكية، وهو الأمر الذي يدل على ضعف قطاع العمالة، ولكن تقرير الوظائف الأمريكي الأهم الذي صدر في اليوم السابق أظهر ارتفاع كبير في اعداد الوظائف الجديدة الأمر الذي قلل من تأثير هذا الخبر على الأسواق.

الجنيه الذهب الذهب سعر الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

رصف طريق

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

الأزرار والشاشات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

ساعة Apple

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد