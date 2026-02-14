دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟

كشف الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها غدا الأحد فى دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فى تمام السادسة مساء غد الأحد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قال ييس توروب على هامش المؤتمر الصحفى لمباراة الجيش الملكى المغربى: إمام عاشور أدى تدريبات منفرده بشكل جيد جدا لمدة أسبوعين وشارك مع الفريق بالأمس.

أضاف توروب: يجب ألا ننسى أن إمام عاشور لاعب جيد وأخطأ وتعلم الدرس.

وقال توروب أيضا: تحدثت مع إمام عاشور وأخبرته أننا يجب التعلم من أخطائنا والمهم النظر للأمام وننسي اخطاء الماضي.