حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق، أن عودة لاعب الأهلي، إمام عاشور، ستشكل دفعة قوية للنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة، واصفًا إياه بأنه من أفضل لاعبي مصر حاليًا.

إمام عاشور

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع على قناة MBC مصر 2: “إمام عاشور غائب منذ فترة عن المشاركة في المباريات نظرًا لتوقيع عقوبة إدارية ومالية عليه.”

وأضاف: “من الصعب أن يتم الاستعانة به في التشكيل الأساسي مباشرة بعد العودة، ولو كنت المدير الفني، سأحتفظ به على مقاعد البدلاء، مع الدفع به في آخر 30 دقيقة، وزيادة الدقائق تدريجيًا لضمان عودته بأفضل شكل.”

وأكمل: “إمام عاشور أفضل لاعب في مصر، وتواجده في التشكيل أمر مهم جدًا.”