إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد حلمي طولان نجم الكرة المصرية السابق، أن عودة لاعب الأهلي، إمام عاشور، ستشكل دفعة قوية للنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة، واصفًا إياه بأنه من أفضل لاعبي مصر حاليًا.

إمام عاشور

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي والمذاع على قناة MBC مصر 2: “إمام عاشور غائب منذ فترة عن المشاركة في المباريات نظرًا لتوقيع عقوبة إدارية ومالية عليه.”

وأضاف: “من الصعب أن يتم الاستعانة به في التشكيل الأساسي مباشرة بعد العودة، ولو كنت المدير الفني، سأحتفظ به على مقاعد البدلاء، مع الدفع به في آخر 30 دقيقة، وزيادة الدقائق تدريجيًا لضمان عودته بأفضل شكل.”

وأكمل:  “إمام عاشور أفضل لاعب في مصر، وتواجده في التشكيل أمر مهم جدًا.”

إمام عاشور الاهلي الزمالك

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

