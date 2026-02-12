نجم الزمالك يسخر من كامويش: إزاي دا محترف ومدفوع فيه دولارات

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كامويش

ونشر اسامة حسن نجم الزمالك السابق صورة عبر حسابه علي فيسبوك لمهاجم الاهلي كامويش وكتب "رأيكم اي ده فعلا محترف بجد ومدفوع في دولارات".

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.

ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.