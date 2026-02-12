السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية

لقي خمسة عشر شخصاً مصرعهم إثر انقلاب عبّارة في نهر النيل بالسودان، وفقاً لما أفاد به مسؤولون طبيون.

و تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 15 جثة، إثر غرق عبارة تحمل أكثر من 27 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في نهر النيل شمال السودان، وأعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم، عن هذه الحادثة المأساوية التي تسببت بوفاة العديد من الأرواح.



نجاة 6 أشخاص



وفي منشور على منصة فيسبوك، أفادت الشبكة أن 6 آخرين تمكنوا من النجاة، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن المفقودين، ووقعت الحادثة بالقرب من منطقتي طيبة الخواض وديم القراي في محلية شندي.

عمليات البحث مستمرة



تعمل السلطات المحلية على تكثيف جهودها للعثور على الناجين والمفقودين، حيث يعتبر الحادث من الحوادث المؤسفة التي تبرز مخاطر النقل عبر الممرات المائية في المنطقة.