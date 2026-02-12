انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية

أفادت الوكالة الفرنسية «أ ف ب»، نقلا عن مصادر عسكرية سورية، بأن القوات الأمريكية انسحبت من قاعدة التنف الواقعة جنوب شرقي سوريا.

وبحسب ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، تتمتع قاعدة التنف بأهمية استراتيجية بالغة نظرا لوقوعها في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، ما يجعلها نقطة ارتكاز عسكرية حساسة في تلك المنطقة.



وكانت القاعدة قد أُنشئت عام 2014 لتكون مركزًا رئيسيًا لعمليات التحالف الدولي في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، وشكلت لسنوات إحدى أبرز القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية.