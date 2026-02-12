قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم صلاح: سعيد بالفوز على سموحة.. ومواجهة كايزر شيفز حاسمة

إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
رباب الهواري

أعرب إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن المنافس ظهر بشكل قوي وفرض ضغطًا واضحًا طوال اللقاء، إلى جانب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب تلاحم المباريات.

إشادة بروح اللاعبين وأدائهم

وأكد إبراهيم صلاح أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة، وظهروا بروح قتالية عالية داخل الملعب، مشيرًا إلى أنهم كانوا “رجالة وأبطال” ونجحوا في التعامل مع مجريات اللقاء بحسم وتركيز حتى النهاية، وهو ما ساعد الفريق على الخروج بالنقاط الثلاث.
 

الفوز رغم ضغط المباريات

وأوضح المدرب العام أن الزمالك يعاني في الفترة الحالية من ضغط مباريات قوي للغاية، حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات في أقل من أسبوع، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق نجح في تحقيق الفوز رغم كل هذه الضغوط.
 

هدفنا استمرار الانتصارات في الدوري

وأشار إبراهيم صلاح إلى أن هدف الزمالك منذ بداية الموسم هو مواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري، والعمل على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل المنافسة بقوة على الصدارة، مؤكدًا أن الفوز على سموحة يمنح الفريق دفعة قوية لما هو قادم.

مواجهة كايزر تشيفز حاسمة في الكونفدرالية

وتحدث إبراهيم صلاح عن المباراة المقبلة أمام كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أنها مواجهة مهمة للغاية، ووصفها بأنها “حاسمة ومفصلية” في مشوار الفريق بالبطولة، مطالبًا اللاعبين بالتركيز الكامل.

لقاء سيراميكا في كأس مصر والاعتراض على التوقيت
 

وأضاف أن الزمالك سيواجه بعد ذلك مباشرة فريق سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، مشيرًا إلى وجود اعتراض من جانب النادي على توقيت المباراة، لكنه شدد على أن الفريق سيقاتل مهما كانت الظروف.

رسالة شكر للجماهير واللاعبين
 

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته بتوجيه الشكر للاعبين على الأداء الرجولي والفوز المهم، كما وجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك مؤكدًا تقديره لدعمهم المستمر، ووعدهم بأن الفريق سيحاول إسعادهم خلال الفترة المقبلة


 

