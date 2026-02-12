قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الفوز على سموحة.. استمرار معسكر الزمالك حتى مواجهة سيراميكا كليوباترا

رباب الهواري

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك عن قرار إدارة الكرة باستمرار معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المقام حاليًا في مدينة الإسماعيلية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للفترة القادمة.

استمرار المعسكر للزمالك حتى موعد مواجهة سيراميكا
 

وأكد النادي أن قرار استمرار المعسكر جاء من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الأيام المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويستمر المعسكر حتى موعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تم تحديد موعدها رسميًا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، وهو ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار استمرار المعسكر حتى هذا الموعد.
 

الاستعداد لمواجهة كايزر تشيفز

وفي السياق ذاته، يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة قوية على المستوى الأفريقي، حيث يستعد الفريق لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في مباراة تقام في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل.

وتُقام المباراة على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف الزمالك في المرحلة القادمة

ويهدف الجهاز الفني إلى الاستفادة من فترة المعسكر الحالية لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع العمل على تصحيح الأخطاء ورفع مستوى الانسجام داخل الفريق، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المختلفة.


 

الزمالك

دار الإفتاء

