موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظا بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، وسط زيادة الإقبال من المواطنين، ما أعاد الجدل حول أسباب الزيادة وموعد تراجع الأسعار.

كشف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد ارتفاعًا موسميًا وطبيعيًا مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك، وليس نتيجة نقص في المعروض كما يعتقد البعض.



وأوضح أبوصدام، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الإقبال المتزايد على الدواجن جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاتجاه للحوم البيضاء باعتبارها البديل الأقل تكلفة، وهو ما ضغط على الطلب ورفع الأسعار.



وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة تحركت مبكرًا لمواجهة أي زيادات غير مبررة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من الدواجن المبردة والمجمدة يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر، بما يضمن استقرار الأسعار خلال شهر رمضان والفترة التالية له، إلى جانب طرح الدواجن بأسعار مناسبة عبر منافذ وزارة التموين.

وأشار إلى أن خروج عدد من المربين من السوق خلال الفترات الماضية، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وتحقيق خسائر متتالية، ساهم في تقليص الطاقة الإنتاجية نسبيًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تُعد عادلة للمربين وتغطي تكاليف التربية والإنتاج بعد فترة طويلة من النزيف المالي.



وشدد أبوصدام على أن السوق بدأ حاليًا في إعادة التوازن وضبط نفسه تدريجيًا، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معًا، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك الأدوات الكافية لمنع أي قفزات سعرية غير مبررة.

أسعار الدواجن ستشهد تراجعًا ملحوظًا عقب عيد الفطر المبارك

وفي بشرى للمواطنين، أعلن نقيب الفلاحين أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعًا ملحوظًا عقب عيد الفطر المبارك، متوقعًا أن ينخفض سعر كيلو الدواجن ليصل إلى نحو 75 جنيهًا في المزرعة، مع تحسن المعروض وزيادة الإنتاج.



وشهدت الأسواق اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 90 جنيهًا، ووصل للمستهلك إلى 105 جنيهات، بينما بلغ سعر الأوراك 110 جنيهات.



أسعار الدواجن اليوم الخميس:



الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا بالمزرعة – 105 جنيهات للمستهلك

أمهات الدواجن: 65 جنيهًا بالمزرعة – 80 جنيهًا للمستهلك

الدواجن الساسو (الحمراء): 105 جنيهات بالمزرعة – 120 جنيهًا للمستهلك

الدواجن البلدي: 110 جنيهات بالمزرعة – 130 جنيهًا للمستهلك

البانيه: 180 جنيهًا بالمزرعة – 230 جنيهًا بالمحال