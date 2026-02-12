قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظا بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، وسط زيادة الإقبال من المواطنين، ما أعاد الجدل حول أسباب الزيادة وموعد تراجع الأسعار.

كشف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن بالأسواق، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد ارتفاعًا موسميًا وطبيعيًا مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك، وليس نتيجة نقص في المعروض كما يعتقد البعض.


وأوضح أبوصدام، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الإقبال المتزايد على الدواجن جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاتجاه للحوم البيضاء باعتبارها البديل الأقل تكلفة، وهو ما ضغط على الطلب ورفع الأسعار.


وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة تحركت مبكرًا لمواجهة أي زيادات غير مبررة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من الدواجن المبردة والمجمدة يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى 3 أشهر، بما يضمن استقرار الأسعار خلال شهر رمضان والفترة التالية له، إلى جانب طرح الدواجن بأسعار مناسبة عبر منافذ وزارة التموين.

وأشار إلى أن خروج عدد من المربين من السوق خلال الفترات الماضية، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وتحقيق خسائر متتالية، ساهم في تقليص الطاقة الإنتاجية نسبيًا، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تُعد عادلة للمربين وتغطي تكاليف التربية والإنتاج بعد فترة طويلة من النزيف المالي.


وشدد أبوصدام على أن السوق بدأ حاليًا في إعادة التوازن وضبط نفسه تدريجيًا، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك معًا، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك الأدوات الكافية لمنع أي قفزات سعرية غير مبررة.

أسعار الدواجن ستشهد تراجعًا ملحوظًا عقب عيد الفطر المبارك

وفي بشرى للمواطنين، أعلن نقيب الفلاحين أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعًا ملحوظًا عقب عيد الفطر المبارك، متوقعًا أن ينخفض سعر كيلو الدواجن ليصل إلى نحو 75 جنيهًا في المزرعة، مع تحسن المعروض وزيادة الإنتاج.


وشهدت الأسواق اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 90 جنيهًا، ووصل للمستهلك إلى 105 جنيهات، بينما بلغ سعر الأوراك 110 جنيهات.


أسعار الدواجن اليوم الخميس:


الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا بالمزرعة – 105 جنيهات للمستهلك
أمهات الدواجن: 65 جنيهًا بالمزرعة – 80 جنيهًا للمستهلك
الدواجن الساسو (الحمراء): 105 جنيهات بالمزرعة – 120 جنيهًا للمستهلك
الدواجن البلدي: 110 جنيهات بالمزرعة – 130 جنيهًا للمستهلك
البانيه: 180 جنيهًا بالمزرعة – 230 جنيهًا بالمحال

أسعار الدواجن شهر رمضان نقيب الفلاحين ر اللحوم الحمراء وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني

البابا تواضروس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتجديد الثقة

الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام
منة فضالى تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة
بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد