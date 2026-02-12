هاني العجيزي: كنت ضد رحيل وسام أبو علي من الأهلي.. وهناك نقص في المهاجمين بمصر

أكد هاني العجيزي، لاعب الأهلي وسموحة السابق، أن الأهلي حقق فوزًا في المتناول أمام الإسماعيلي بالدوري المصري، مثنيًا في الوقت ذاته على أداء سموحة في الدوري هذا الموسم رغم هزيمته أمام الزمالك بهدف.

وقال هاني العجيزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، «مبروك للنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي ولكنها كانت مباراة في متناول النادي الأهلي في ظل أوضاع الإسماعيلي».

وحول رأيه في مستوى المهاجم الأنجولي الجديد إيلتسين كامويش، قال العجيزي: «لا أحب الحكم على لاعب من مباراة أو اثنين أو حتى 6 مباريات»، مشيرًا إلى أنه يجب التريث في الحكم على كامويش.

وحول المقارنة بين كامويش ووسام أبو علي، قال العجيزي: «وسام أبو علي لاعب مختلف لأنه كان لاعب بطراز أوروبي والأهلي سيُعاني من أجل تعويض وسام أبو علي، وأنا كنت ضد رحيله عن الفريق».

وفي سياق آخر، اعتبر العجيزي أن فوز بيراميدز اليوم على إنبي كان مهمًا جدًا لنادي بيراميدز خاصةً بعد خسارة سموحة الماضية في الدوري

وحول رأيه في أداء سموحة هذا الموسم، قال العجيزي: «سموحة ماشي بشكل كويس جدًا في مباراة اليوم وحقق الفوز في آخر مباراتين على إنبي وبيراميدز ولو حقق نتيجة إيجابية تاليوم أمام الزمالك كانت ستفرق مع الفريق».

وفي سياق منفصل، رأى هاني العجيزي أنه لا يوجد أي مهاجم في الدوري المصري يشبهه في أسلوب اللعب كرأس حربة، مرجعًا السبب في ذلك إلى نقص المواهب في مركز الهجوم في الكرة المصرية حاليًا.