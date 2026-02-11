قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أقل من العادي.. رد فعل صادم من خالد الغندور على صفقة الأهلي الجديدة

كامويش
كامويش
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق، أداء كامويش مهاجم الأهلي خلال الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.


وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "كامويش صفقة اقل من عادية و جراديشار افضل بكثير و يوسف بالعمري صفقة جيدة محتاج ثقة و لعب اكثر من مباراة كلاعب اساسي"

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.


موقف الفريقين في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 30 محتلًا المركز الثالث مؤقتًا لحين لعب مباراة الزمالك وسموحة.

في حين واصل الإسماعيلي السقوط وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الأخير.


ويواصل نادي سيراميكا كليوباترا، تربعه حتى الآن على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في جعبته 35 نقطة، من 16 مباراة خاضها الفريق.

خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق الزمالك كامويش الأهلي مهاجم الأهلي الإسماعيلي

