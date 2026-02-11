برلمانية: التكليفات الرئاسية تضع الاقتصاد والتعليم والأمن القومي في قلب الأولويات

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل الدولة، موضحة أن التركيز على الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، فضلاً عن المجتمع وبناء الإنسان، يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وضع خطة متكاملة تتضمن المستهدفات والإجراءات

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، إن إلزام كل وزارة بوضع خطة متكاملة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، سيسهم في متابعة الإنجاز بشكل مستمر ويضمن شفافية وفاعلية العمل الحكومي.

وأشارت إلى أهمية متابعة المجموعة الاقتصادية، وتحقيق التنسيق بين أعضائها ووضع سياسات دقيقة خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن التوجه نحو تخفيض حجم الدين العام يتطلب دراسة دقيقة لضمان آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد.

وأضافت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم مجالات الابتكار والتقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، سيشكل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع الاهتمام المستمر بتطوير التعليم وتحسين صحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على ضرورة إعلاء قيم المواطنة والمساواة وتشجيع المشاركة الشعبية في الشأن العام، مع أهمية الإعلام الوطني في تقديم معلومات دقيقة وموضوعية، لتعزيز وعي المواطنين وقدرتهم على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين، وضمان مواجهة التحديات والشائعات بروح من الحوار البناء.