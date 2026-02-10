البريكي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات لم تكن بروتوكولية بل تهدف لدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالمنطقة

أكدت منال البريكي، مدير إدارة الاستراتيجية في أكاديمية أنور قرقاش، أن الأشهر الأخيرة في المنطقة حساسة، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة حول ملفات التوتر مثل غزة واستقرار البحر الأحمر.

وقالت منال البريكي، خلال تصريحات لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الإمارات تركز على تخفيف التوتر وتعزيز التنمية والاستقرار المستدام، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي لضمان مناخ هادئ يسمح لمصر باستكمال مسيرة التنمية.

وتابعت مدير إدارة الاستراتيجية في أكاديمية أنور قرقاش، أن لمصر دورًا محوريا بفضل موقعها الجغرافي وحدودها مع مناطق النزاع، مما يجعلها عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات لم تكن بروتوكولية، بل تهدف لدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد.