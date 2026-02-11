باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية

أكدت الدكتورة هديل عويس، الباحثة السياسية المقيمة في واشنطن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها «فرصة مواتية» لدفع أجندته تجاه إيران، إلا أن التوجه الأمريكي الحالي يميل بوضوح إلى «المسار الدبلوماسي واستمرار المفاوضات»، بعيدًا عن الانخراط في مواجهة عسكرية واسعة.

بطء حركة حماس لأمريكا

وأوضحت، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، أن نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأن بطء حركة حماس في ملف نزع السلاح يعرقل ترتيباته، سعيًا للحصول على دعم أمريكي لأي تحرك عسكري محتمل داخل قطاع غزة، غير أن ترامب يفضل تجنب الانزلاق إلى صراعات جديدة مكلفة، ويركز على إدارة الأزمات عبر التفاهمات السياسية.

زيارات نتنياهو المتكررة

وأضافت أن زيارات نتنياهو المتكررة إلى واشنطن لا تقتصر على التنسيق السياسي؛ بل تحمل بعدًا داخليًا أيضًا، إذ تمنحه اللقاءات رفيعة المستوى فرصة لإبراز علاقاته الوثيقة مع البيت الأبيض والكونجرس أمام الرأي العام الإسرائيلي، بما يعزز موقعه السياسي.

وأشارت إلى أن هذا الحضور الدبلوماسي لا يعني بالضرورة حصوله على موافقة أمريكية لشن عمليات عسكرية واسعة سواء ضد إيران أو داخل غزة.