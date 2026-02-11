قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أحمد موسى: قوة مصر ضمانة للسلام في المنطقة.. والتكليفات الرئاسية تحدد مسار الحكومة الجديدة
الإسكندرية إلى أين؟.. محافظ الإسكندرية يشارك بمنتدى جسر التواصل الـ 14
بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء
زوجة ضحية فيصل لـ نهال طايل: كنت بتفرج عليكي بس ما توقعتش أطلع معاكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية

نتنياهو
نتنياهو
محمد البدوي

أكدت الدكتورة هديل عويس، الباحثة السياسية المقيمة في واشنطن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها «فرصة مواتية» لدفع أجندته تجاه إيران، إلا أن التوجه الأمريكي الحالي يميل بوضوح إلى «المسار الدبلوماسي واستمرار المفاوضات»، بعيدًا عن الانخراط في مواجهة عسكرية واسعة.

بطء حركة حماس لأمريكا

وأوضحت، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، أن نتنياهو يحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأن بطء حركة حماس في ملف نزع السلاح يعرقل ترتيباته، سعيًا للحصول على دعم أمريكي لأي تحرك عسكري محتمل داخل قطاع غزة، غير أن ترامب يفضل تجنب الانزلاق إلى صراعات جديدة مكلفة، ويركز على إدارة الأزمات عبر التفاهمات السياسية.

زيارات نتنياهو المتكررة

وأضافت أن زيارات نتنياهو المتكررة إلى واشنطن لا تقتصر على التنسيق السياسي؛ بل تحمل بعدًا داخليًا أيضًا، إذ تمنحه اللقاءات رفيعة المستوى فرصة لإبراز علاقاته الوثيقة مع البيت الأبيض والكونجرس أمام الرأي العام الإسرائيلي، بما يعزز موقعه السياسي.

وأشارت إلى أن هذا الحضور الدبلوماسي لا يعني بالضرورة حصوله على موافقة أمريكية لشن عمليات عسكرية واسعة سواء ضد إيران أو داخل غزة.

نتنياهو الحكومة الإسرائيلية غزة الاحتلال جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

بديل البيتزا

طريقة عمل بديل البيتزا بالجبنة والزيتون.. سهلة وسريعة

المناعة

عشبة غير متوقعة تقوي المناعة وتحمي العظام وتسكن الألم

ارخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

أرخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

بالصور

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد