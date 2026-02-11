مانشستر سيتي يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وبقائه على مقاعد البدلاء، على الرغم من تواجده أساسيًا في آخر مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد (في كأس كاراباو) وليفربول (بالدوري الإنجليزي).

تقدم أنطوان سيمينو بالهدف الأول في الدقيقة 24 من كرة عشوائية في منطقة الجزاء سددها في الشباك.

ثم أضاف نيكو أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد جملة رائعة من هجمة مرتدة أنهاها في الشباك.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 39 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ودخل عمر مرموش بديلا في الدقيقة 46 بدلا من إيرلينج هالاند.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس- روبن دياز- مارك جيهي- ريان آيت الله نوري.

خط الوسط: رودري- برناردو سيلفا- نيكو أوريلي.

خط الهجوم: أنطوان سيمنيو- فيل فودين- إرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة، يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، خلفا لآرسنال المتصدر برصيد 56 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.