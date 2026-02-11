تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام.. موقف عمر مرموش

استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيلة المتوقعة التي ستخوض مواجهة فولهام مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الاتحاد» في الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وبحسب الصحف الإنجليزية، تشهد هذه التشكيلة رغبة جوارديولا في المزج بين القوة الهجومية واستقرار الدفاع، مع الاعتماد على مرموش بجانب هالاند لتعزيز الخط الأمامي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ريان آيت نوري، مارك جوهي، خوسانوف، ماتيوس نونيز

خط الوسط: نيكو جونزاليس، نيكو أورلي، فيل فودين، ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش، هالاند.

السيتي ضد فولهام

ويدخل السيتي اللقاء بثقة كبيرة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة 2-1، ما أسهم في تقليص الفارق مع أرسنال متصدر الترتيب إلى ست نقاط.

ويطمح أصحاب الأرض لمواصلة الضغط في سباق الصدارة وتعزيز رصيدهم الذي بلغ 50 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يتطلع فولهام إلى تجاوز تعثره الأخير أمام إيفرتون والعودة إلى سكة الانتصارات، إذ يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد اللقاء والقناة الناقلة

تُقام المباراة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 3.