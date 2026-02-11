نتنياهو يجري اجتماعات تحضيرية مع كبار المسئولين الأمريكيين قبل لقاء ترامب.. تفاصيل

أفاد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن اللقاء السابع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُنتظر في أي لحظة عند محيط البيت الأبيض.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو استبق هذا اللقاء بمجموعة من الاجتماعات التحضيرية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى مشاورات أخرى تتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى أن الملف الإيراني سيكون في صدارة طاولة المفاوضات، إلى جانب خطة السلام في غزة والملفات الثنائية المعتادة بين واشنطن وتل أبيب.

وأوضح جبر أن نتنياهو جهز لمحادثاته مع ترامب مجموعة من المعلومات والوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وذلك بهدف إقناع الرئيس الأمريكي بأن الخيار الدبلوماسي وحده قد لا يكون كافياً في الوقت الراهن.

وأوضح، أن نتنياهو يسعى لضمان أن أي اتفاق أمريكي-إيراني لا يتجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية، وأن يشمل الاتفاق كلاً من البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى مسألة وكلاء إيران في منطقة