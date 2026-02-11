أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه.. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي رغم خروجه من التشكيل الوزاري| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رغم خروجه من التشكيل الوزاري .. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي

قال النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إنه يتوقع دورًا مهمًا للمستشار محمود فوزي خلال الأيام المقبلة، رغم خروجه من التشكيل الوزاري الأخير.



التموين: كيلو الفراخ المجمدة دخل أهلا رمضان بـ 100 جنيه

أكد عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الوزارة تعمل على مراقبة كافة حلقات تدجاول السلع الغذائية والعمل على زيادة المعروض من السلع لضبط الاسعار .



بسبب التهريب.. رئيس شعبة الدخان يكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر ترجع إلى انتشار تهريب السجائر في السوق المحلي، ما دفع المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.



لميس الحديدي عن دمج بعض الوزارات: عبء على الوزير

علقت الإعلامية لميس الحديدي على التعديلات الوزارية، وخصّت مسألة دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى، قائلة: "مفاجآت أخرى في تفكيك بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى، تم تفكيك التخطيط عن التعاون الدولي، الذي ترأسته رانيا المشاط، وكان خروجها مفاجئًا، وذهب التخطيط إلى أحمد رستم، فيما أُضيفت حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية".



أحمد موسى: عاوزين 2026 يكون عام مودة ومحبة بين الحكومة والشعب المصري

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن من فراغ نتيجة عمل حقيقي على أرض الواقع وجهد هائل ومتابعة دقيقة لكل الملفات وراجل بيشتغل .



الغمري: جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي بعد انكشاف شبكاتها

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي، بعد انكشاف شبكاتها وتراجع نفوذها داخل الغرب، مع تغيّر المواقف الدولية وتشديد الملاحقات القانونية ضد الكيانات المرتبطة بها.



أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أفضل ما تم في تشكيل الحكومة هو عنصر السرية، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت تنشر التشكيلات في جريدة الأهرام، ولكن هذا الأمر انتهى، مؤكدًا أن أي وزير يمسك "جمرًا" لن يكون هناك أي مجال للفسحة أو التهاون.



أحمد موسى يعلن القبض على المتهم بالتحريض على اغتياله في ساعتين فقط

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه تم القبض على شخص هدده بعد ساعتين في إحدى قرى محافظة الشرقية، مضيفا أن وزارة الداخلية لديها قدرات هائلة في حفظ الأمن.

لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران إذا فشلت المحادثات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

