قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه.. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي رغم خروجه من التشكيل الوزاري| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رغم خروجه من التشكيل الوزاري .. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي
قال النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إنه يتوقع دورًا مهمًا للمستشار محمود فوزي خلال الأيام المقبلة، رغم خروجه من التشكيل الوزاري الأخير.


التموين: كيلو الفراخ المجمدة دخل أهلا رمضان بـ 100 جنيه
أكد عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الوزارة تعمل على مراقبة كافة حلقات تدجاول السلع الغذائية والعمل على زيادة المعروض من السلع لضبط الاسعار .


بسبب التهريب.. رئيس شعبة الدخان يكشف السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السجائر
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر ترجع إلى انتشار تهريب السجائر في السوق المحلي، ما دفع المستثمرين لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.


لميس الحديدي عن دمج بعض الوزارات: عبء على الوزير
علقت الإعلامية لميس الحديدي على التعديلات الوزارية، وخصّت مسألة دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى، قائلة: "مفاجآت أخرى في تفكيك بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى، تم تفكيك التخطيط عن التعاون الدولي، الذي ترأسته رانيا المشاط، وكان خروجها مفاجئًا، وذهب التخطيط إلى أحمد رستم، فيما أُضيفت حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية".


أحمد موسى: عاوزين 2026 يكون عام مودة ومحبة بين الحكومة والشعب المصري
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة لم يكن من فراغ نتيجة عمل حقيقي على أرض الواقع وجهد هائل ومتابعة دقيقة لكل الملفات وراجل بيشتغل .


الغمري: جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي بعد انكشاف شبكاتها
أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن جماعة الإخوان تعيش حالة انهيار سياسي وتنظيمي، بعد انكشاف شبكاتها وتراجع نفوذها داخل الغرب، مع تغيّر المواقف الدولية وتشديد الملاحقات القانونية ضد الكيانات المرتبطة بها.


أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه
أكد الإعلامي أحمد موسى أن أفضل ما تم في تشكيل الحكومة هو عنصر السرية، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت تنشر التشكيلات في جريدة الأهرام، ولكن هذا الأمر انتهى، مؤكدًا أن أي وزير يمسك "جمرًا" لن يكون هناك أي مجال للفسحة أو التهاون.


أحمد موسى يعلن القبض على المتهم بالتحريض على اغتياله في ساعتين فقط
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه تم القبض على شخص هدده بعد ساعتين في إحدى قرى محافظة الشرقية، مضيفا أن وزارة الداخلية لديها قدرات هائلة في حفظ الأمن.

لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران إذا فشلت المحادثات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
 

احمد موسى الرئيس السيسي التعديل الوزاري اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

دوري الطائرة

فوز الأهلي والزمالك .. نتائج مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

رامي ربيعه

في غياب رامي ربيعة .. فوز العين على سترة بدوري أبطال الخليج

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد